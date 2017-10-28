〈南部〉台東公有廳舍屋頂種電 放寬投標資格

2017-10-28

〔記者張存薇／台東報導〕推動閒置空間設太陽能發電設備，台東縣政府財政及經濟發展處持續推動公有廳舍、學校屋頂「種電」，不過因近年來各縣市都搶推綠能發電，影響業者到台東投資意願，財經處公告修正招標內容，放寬資格，希望持續推動太陽能發電，節能減碳又環保。

應設面積及權利金均降低

台東縣日照充足，縣府自民國一○二年起推動公有廳舍設置太陽能發電設備，以兩年為一期，第一期共在六十五處機關屋頂設置，發電量為六．六百萬瓦，第二期擴增到台東女中等學校，共有廿四處加入，發電量為三．三百萬瓦，今年推出第三期公告，還有卅六處、七公頃面積屋頂可供設置，但廠商投資意願不高。

行政院長賴清德近日宣布將全台灣補助「屋頂種電」，各縣市也都搶推綠能，財經處說明，因為東部運輸成本較高，也比較有颱風侵襲的風險，影響廠商到台東投資，因此公告放寬「民間參與公有機關房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備標租計畫」，降低應設面積及權利金，包括原本訂出應設面積須達二．五公頃、降為一公頃，也就是發電量一百萬瓦以上，而回饋地方的權利金則由五％降為三％，希望提高廠商投標意願，投標至十一月十日止，詳細情形可洽財經處089-326141轉304～307。