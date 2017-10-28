〈南部〉屏東畜禽舍拚光電 申請流程最久逾年

2017-10-28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東是農業大縣，農業結合光電有發展潛力，但畜禽舍太陽能屋頂申請流程繁瑣，最久甚至超過一年，農民冀望中央近日宣示的太陽能板與屋頂違建切割處理，能擴及畜禽舍。

屋頂有違建可申設 農民盼擴及畜禽舍

畜禽舍面積大，二百坪太陽能板建設經費就約五百多萬元，因此禽農或豬農將屋頂租給光電系統商，農民收租金；政策推動以來卻發現，畜禽舍牽涉畜牧登記、農業許可、建照、使用執照，若增建或更動過須完成變更，否則就會被退件。

畜禽舍的設立要向縣府農業處申請農業用地容許作農業設施、畜牧場登記證，並向城鄉處建管科申請建照及使用執照，一旦曾經改增建，就必須重新申請變更，成為無違建的合法畜禽舍後，才能申請畜禽舍屋頂或地面設置綠能設施，依發電容量再經縣府或能源局同意備案，並向台電申請饋線，期間還要城鄉處工商科核發免雜項執照等。

未改增建畜禽舍 申請最快也要半年

依縣府綠能辦公室估算，若是未經改增建的畜禽舍，從申請到完成，最快半年內完成，一旦有違建，時間可能延長為一年至一年半，而申請案中曾經變更過的畜禽舍約占九成。

光電開發商說，協助農民跑公文，常得花四到六個月，不少農民中途放棄；也有農民憂心違建被罰錢，「不申請沒事，申請反而有事」；已在養豬場屋頂設太陽能板的農民蘇鵬表示，法令若能多點彈性，農民應會願意配合。

縣府綠能辦公室主任何紹康分析，畜禽舍設太陽能設施要和光電業者簽約二十年，因投資回本短則七、八年，長則十年，若農民只想再養三、五年，當然態度就保守。

縣府去年放寬合法建物部分先做

農業處統計，去年至今年九月底，屏東縣累計畜禽舍附屬太陽能容量共三十三ＭＷ（百萬瓦），共計一百一十三場，雖還未達五十ＭＷ目標，縣府去年開放便民措施，讓合法建物部分先做，已提高申請意願。

行政院近日宣示，未來民眾在自家屋頂裝太陽能板發電可獲補助，屋頂有違建也可申設；何紹康則說，是否擴及畜禽舍還不明朗，會反映農民心聲。