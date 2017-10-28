〈台北都會〉砸4500萬 關渡花海節挨批騙人

2017-10-28

公園處：11月底花全開

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市斥資四千五百萬元預算打造的「關渡花海節」自八月登場以來，即將邁入第二期花季，以色彩鮮艷的天使花為首，十一月中以後向日葵及黃波斯菊也將陸續開花。可惜的是，花海雖吸引不少人爭相造訪，但失望聲浪也不小，連網路紅人蔡阿嘎都在臉書說只能「靠修圖 」。公園處陽明所主任林晁嘉則強調，十一月底四．六公頃的花海將全部開滿，相信不會再讓民眾失望。

占地十一公頃的關渡花海節展區，展期從八月二十五日持續至明年二月二十八日，最佳賞花期分三期，依序為八月二十五日甫開幕時的大百日草，十一月十日至十二月十日的天使花、向日葵、黃波斯菊，以及明年過年期間的大波斯菊與黃波斯菊。

公園處表示，園區內現已混合種植淡粉紅色、白色及紫色的各品種天使花，十一月底前都是最佳賞花期，花海基地外側兩大區塊也正進行向日葵及黃波斯菊的播種繁殖作業，最新生長狀況為約十公分高，預計十一月中就會開花。

然而，關渡花海節開幕以來，雖吸引不少民眾前往，但反應以失望居多，十一公頃場地的四個展區中，只有一區開花，其他都是草地。連蔡阿嘎上週造訪後，都在臉書發文稱「網美界最近很紅的關渡花海…實際現場一看，靠腰咧！騙人。」此外，雖名為關渡花海節，地點實際是在士林區的洲美一帶，也常讓民眾跑錯。

林晁嘉表示，活動名稱讓民眾誤會將再加強宣傳；至於展區令人失望一事，林晁嘉則解釋，因為經費問題，四個展區中只有一區能用種植花，其他區只能用撒播，要等花慢慢開，但這也具有教育意涵，讓民眾可看見向日葵、波斯菊等從發芽到開花的過程。而在十一月底前後，四個展區的花就會全部開花，屆時花海將有四．六公頃範圍，保證精彩。