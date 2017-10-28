〈台北都會〉同志大遊行 北市府今年不升彩虹旗

2017-10-28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕第十五屆同志大遊行今天登場，去年台北市政府為響應同志平權，首度升起彩虹旗，引發熱議，昨卻傳出取消。北市府發言人劉奕霆否認臨時、突然取消；北市民政局長藍世聰表示，台北市是全國、甚至全世界對同志最友善的城市，「如果刻意凸顯議題，反而會讓城市變得不友善」。同志平權運動者祁家威認為升旗與否平常心看待，只是象徵意義；台灣同志家庭權益促進會副理事長蔡尚文則說，形式跟內涵一樣重要，去年升旗是一件很鼓舞的事情。

市議員李慶鋒昨踢爆，北市府決定今年不升彩虹旗，質疑市長柯文哲維護性別平權的決心動搖，他直言不能理解什麼叫做「凸顯議題會讓城市不友善」，正是因為肯定市府曾經的努力，才會詢問為什麼有這樣的立場轉變、態度退卻。

北市府發言人劉奕霆表示，市府在性別議題上完全沒有退步，今年還因同性婚姻議題聲請釋憲，加上也有在相關議題上努力，去年配合議會要求升彩虹旗，今年無其他特殊考量，所以循往例僅升國旗。

民政局長藍世聰指出，應該要讓同志議題變成生活一部分，希望每年都用不同的方式表達，像是今年跟觀傳局合作推出「彩虹旅遊」，盼外界不要只關注升不升旗，不應該用一個意象來評斷都市。

針對議員質疑北市同志權益「倒退嚕」，藍世聰說，北市不但聲請釋憲，也率先開放同志婚姻註記，如果議員有什麼想法可以提供建議，一起努力，「都釋憲了，台灣的同志議題有什麼比釋憲更重要，應該給北市府掌聲，升旗是小事」。

同志平權運動者祁家威表示，今年大法官釋憲是因北市府促成，「二○○○年我聲請釋憲，大法官理都不理」，他認為升不升旗是表面文章。同家會副理事長蔡尚文說，去年升旗是一件很鼓舞的事情，形式跟內涵同樣的重要，更期待北市府能平等對待不同性別傾向的族群，例如建立適合孩子成長的校園環境，是價值就應該要堅持。