〈台北都會〉「剝皮寮」活化 議員批只做半套

2017-10-28

教育用地徵收 禁商業行為

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因國片「艋舺」熱潮，讓北市萬華區「剝皮寮歷史街區」一炮而紅，北市文化局統計，今年一到九月遊客超過卅萬人次。但北市議員汪志冰昨考察，發現剝皮寮早年以教育用地辦理徵收，無法轉作商業用途，實在很可惜，活化剝皮寮只做半套，留不住遊客，她認為法令不能綁手綁腳，市府應整體通盤考量。

文化局：研究如何突破法令

對此，北市文化局坦言，剝皮寮早在日治時代被劃為教育用地，列為老松國小校地，校地規定不得有商業用途，因此才不能辦理餐飲、售票展覽等商業行為。但文化局科長郭佩瑜強調，以訴諸公共性用途，持續向被徵收土地的地主代表溝通，也會尋求其他方式突破法令。

北市議會教育委員會昨上午考察糖廍文化園區、剝皮寮歷史街區、龍山文創B2基地等三處萬華區藝文場館。文化局報告，剝皮寮為北市碩果僅存的清代街道，保有完整的清代街型、傳統店屋，其建築空間見證艋舺的發展。

文化局長鍾永豐說，剝皮寮已成為台北電影節的籌備處，希望作為影視協拍的平台，以及規劃小型展覽空間，再造歷史現場。文化局官員補充說，現在遊客停留時間太短，在街廓拍拍照就走了，因此將會安排常設展，並改善硬體設施如漏水問題，再充實軟體。

「這會有點半吊子，規劃五花八門的、什麼都有，表現的很多」，汪志冰直言，現在文化局想做，但只做半套。汪再問剝皮寮一年維護經費是多少？文化局回答，去年經費為一○四六萬元。

汪志冰表示，剝皮寮不能轉作商業用途，原因在於會與當時徵收目的不符，居民會抗議，所以沒辦法快速活化，這樣很可惜，無法結合商業，等於事情只做一半，遊客參觀完就離開，也沒辦法創造地方繁榮留下產值，她認為市府應考慮當地發展兼具古蹟維護，做整體通盤考量。

文化局官員不諱言，剝皮寮地價水漲船高，就連將剝皮寮場地對外租借，也會有民眾檢舉抗議，因此會持續與地主代表溝通。郭佩瑜則表示，市長跟督導副市長也知道該案的狀況，所以府內還在討論要用什麼方式突破法令。