〈台北都會〉《基隆唯一》八堵國小 今起放秋假16天

2017-10-28

〔記者俞肇福／基隆報導〕係金Ａ！基隆市八堵國小學童從今天起放「秋假」十六天，這是新北市、基隆市唯一有「秋假」的學校。

實驗教育公辦公營 一年四個學期

八堵國小是推動實驗教育公辦公營學校，實施一年四個學期的新學制，校長柴成瑋說，學生從今天起放「秋假」到十一月十二日止，十一月十三日是第二學期的開學日；冬季上課十週，明年一月廿六日第二學期結束，一月廿七日放寒假到二月廿五日。

春季開學日是明年二月廿六日，上課到四月廿七日，四月廿八日放「春假」到五月九日；五月十日是第四學期開學日，上課到七月十八日，七月十九日放暑假到八月十九日止，暑假減為一個月。

創校已六十六年的八堵國小，知名校友包括前行政院長江宜樺、前內政部長李逸洋等人，近年因為少子化，學生數一度只剩五十人，瀕臨裁併校；實驗教育三法通過後，八堵國小老師與家長共同發起「搶救八堵國小大作戰」，推動學校轉型為實驗教育公辦公營的國小。

今年初，學校辦理招生說明會，吸引很多家長參與，小一新生入學還要抽籤決定，全校學生數目前增加到八十一人。

柴成瑋說，在「秋假」期間，家長會從十月卅日到十一月三日辦理五天營隊，學生自由參加，師資與課程由家長會負責，目前已有廿人報名；另外，老師在十月卅日、卅一日仍要到校備課，其餘時間自行處理，但兼任行政同仁照常上班。

八堵國小家長會長高鈺淳表示，以往暑假長達兩個月，時間太長讓學生無所事事，四學期制讓學生適度休息，暑假減為一個月，將另外一個月拆成「秋假」、「春假」，這是新嘗試也是好的開始。