〈台北都會〉涉收30萬護航違建 議員廖正良被訴

2017-10-28

廖正良否認收賄 服務選民

〔記者黃捷、賴筱桐／綜合報導〕國民黨籍新北市議員廖正良被指控在二○一五年涉嫌收受三十萬元賄賂，「護航」汐止區數百坪大的違建鐵皮屋，市府拆除大隊雖然列為優先拆除，卻因廖正良施壓，遲遲不敢拆除，士林地檢署昨天依貪污罪將他起訴。廖正良喊冤說，這是單純的選民服務，他只是表達關心而已，否認收賄。

起訴書指出，業者廖國永二○一四年在汐止區山坡地興建廠辦合一的數百坪鐵皮屋，經民眾檢舉，市府拆除大隊勘查後列為優先拆除的Ａ類違建，並通知業者自行拆除。

檢方調查，廖國永得知包商張緯立認識廖正良，二○一五年三月委託張緯立到廖正良的服務處求助，服務處受理後，以書面蓋章「新北市議員廖正良敬託」並附上違建物照片，傳真給拆除大隊，因民眾持續檢舉，拆除大隊預訂同年十月十九日強制拆除。

起訴書說，廖國永發現倉庫大門被貼上拆除通知，又委託張緯立在拆除日前五天到廖正良的服務處拜託，廖正良當場比出「三」的手勢，暗示代價為三十萬元，並允諾「我再處理看看」，他事後親自打電話、傳簡訊給拆除大隊副大隊長表達關心。

檢方表示，由於廖正良在市議會所屬的組別負責監督工務局，拆除大隊因此不敢動工；廖國永見拆除日當天沒人來拆，認為廖正良確實幫到忙，指示張緯立提領三十萬元現金送到廖正良的服務處。

廉政署與士林檢方在去年九月發動搜索，廖正良喊冤，他供稱不認識廖國永，只是依照議會慣例，只要有選民請託，服務處就轉知行政單位，看能不能緩拆，他做選民服務時，很多人不顧他拒絕，仍堅持塞紅包感謝。

由於廖國永、張緯立指證歷歷，檢廉單位監聽廖正良手機，發現他每每得知拆除隊派人到場，就傳簡訊、打電話給副大隊長施壓：「你這樣不尊重啊，沒有配合議員。」導致每次都只拆一點，拆除隊就被迫撤回。

檢察官認為，廖正良對拆除大隊有實質影響力，收受的三十萬元也未依政治獻金法申報，認定收賄犯行明確，依貪污等罪起訴廖正良及張緯立，廖國永因為認罪且涉案情節較輕，獲得緩起訴。