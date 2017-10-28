〈台北都會〉催繳期已過 北市2.6億停車費追不回

2017-10-28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府遭民眾積欠停車費未繳，在二○○五年至二○一○年間，欠款高達二．六億元，從二○一一年至二○一七年欠款也達一．二億元，甚至有一名陳姓欠款大戶，單人就欠繳停車費達四三六萬元。停車管理處則表示，近五年逾期未繳的一．二億元已經催繳，並送行政執行署，若欠款不繳可將車輛拖吊拍賣。至於二．六億元部分，停管處則坦承因五年催繳期已過，已經追不回。

對於民眾欠繳上億停車費，台北市長柯文哲昨出席交通會報時，不願接受詢問。停管處科長謝君毅則說明，民眾在二○一一年至二○一七年欠繳的一．二億元，幾乎都已移送行政執行署 。

另針對欠款四三六萬元的陳姓大戶，其名下十五輛車都已開離台北市，二○一三年後再也沒有於台北市的停車紀錄，但欠款仍未繳，名下無財產所得，十五輛自小貨車也破舊沒價值，移送行政執行署後，已取得債權憑證，延長十年的請求權，每年都會調查其名下財產並追款。

至於二○○五年至二○一○年積欠的二．六億元，謝君毅坦承，因當年人力不足，且道路交通管理處罰條例二○○五年剛修法，對於移送程序不熟，都是以人工處理，無法大量移送，因此五年催繳期已過，當年只能優先將欠款大戶移送，其他累積的二．六億元確實已經追不回來。