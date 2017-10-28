〈台北都會〉北市自行車位年增3500格 oBike不能占用

2017-10-28

〔記者黃建豪／台北報導〕柯市府將自行車視為綠色運輸「最後一哩路」，預告二○二○年在台北市劃設多達四萬六千格自行車停車位，依現有三萬八千格計算，每年要增加三千五百格，但自行車位免收費，隨著車位增加恐引起公共自行車位空間遭oBike等商業用途自行車占用疑慮。交通局強調，若未來共享運具自治條例通過，將不允許oBike等共享自行車在一般自行車格借還，如何防止民眾騎oBike亂停，雖只能靠業者自行約束，但發現違規就可每輛開罰三百元至六百元，明年起還會加收拖吊費與保管費。

交通局統計，今年七月至九月因違停遭拖吊的自行車共一八二三輛，其中四八八輛為oBike，佔比約二成五，私人自行車違規則佔大宗，民眾公德心有待加強，但也代表車位確實不夠，因此北市將逐年增加自行車位，減少自行車違停亂象。

自治條例若通過 另劃專區借還

由於共享自行車YouBike與oBike屬民間商業用途，台北市已擬訂共享運具自治條例，若獲議會通過並實施，前者借還車得在專屬停放區、後者也會劃設專門的「共享自行車服務區」，不得於一般自行車位借還，都只能在各站點之間臨時停放。

一旦北市共享運具自治條例上路，每有一輛oBike沒停在服務區，每次就可開罰三百元至六百元，若車輛違停遭拖吊，連同私人自行車在內，明年起須繳交一百元拖吊費及每十二小時二十五元的保管費。