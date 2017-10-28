〈台北都會〉《加值機爭議》高捷亮協議紀錄 悠遊卡：等中央協調

2017-10-28

不能嗶輕軌 悠遊卡行文指違法

〔記者黃建豪、葛祐豪／綜合報導〕針對悠遊卡於高雄捷運設置加值機一事，高捷公司昨首度召開記者會，公開說明協議過程，指一○四年七月的分攤成本會議，還是柯Ｐ親自主持的，悠遊卡遲不支付的二千萬元，是高捷先墊付的。悠遊卡公司董事長林向愷昨晚接受本報記者訪問時表示，行政院長賴清德已指示交通部一個月出面協調，就靜待中央動作，現在淪為雙方各說各話並沒有意義。但他強調，事實仍不容扭曲，高捷提出一○四年七月會議紀錄只是討論過程，悠遊卡從未允諾交付二千萬元，此事也在一○五年三月二十八日雙方簽訂「高雄捷運多卡通系統使用授權契約」中載明清楚，此事再由雙方另訂之，並未達共識。為讓高捷清楚了解不能以高捷擋悠遊卡進入輕軌，悠遊卡公司昨天已正式行文高捷公司，告知此舉已違反公平交易法。

高捷：104年柯市長主持會議達共識

高捷公司昨出示兩項會議紀錄，強調悠遊卡公司分攤高雄捷運全閘門開通、加值機等相關費用六千五百萬元的會議，是一○四年七月十九日在台北市政府召開，由柯文哲親自主持。高捷公司總經理賀新說，高捷開通全閘門及建置加值機的費用分攤比例、金額，是照該會議執行，沒有改變，這場會議由柯文哲主持，包括當時悠遊卡公司董事長戴季全、副總林季良、高捷董事長郝建生、總經理陳瑞騰都有出席。

賀新說，高捷多卡通相關建置費二億元，交通部補助八千萬元，不足的一億二千萬元，由悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡分攤，按一○四年會議結論，悠遊卡應分攤六千五百萬元。

至於一○五年二月二十五日會議，由當時悠遊卡控股公司董事長賀陳旦主持，會中同意悠遊卡分兩階段支付分攤費用，先付四千五百萬元，二千萬元加值設修備的費用，暫由高捷支付，再視旅客反應、悠遊卡使用率等情形，歸墊高捷。

悠遊卡：105年簽訂契約載明未達共識另訂

對此，悠遊卡公司表示，一○四年會議如果已有結論，怎會在去年三月二十八日簽訂的「高雄捷運多卡通系統使用授權契約」中明訂加值售票機分攤數額，於多卡通系統開通後，視旅客實際加值需求、票卡使用率等情況另訂，盼高捷尊重契約的法律效力。

賀新說，輕軌投標前，已向票證公司說明上線條件，必須於高雄捷運車站內，提供自助及人工加值功能，悠遊卡繳了三十六萬元權利金，可見了解這些條件，高捷請悠遊卡公司依承諾歸墊二千萬元，悠遊卡卻遲遲不願支付。

對此，悠遊卡公司表示，悠遊卡進入輕軌服務，經過投標程序也已經得標。高捷提出的前提明顯違反公平交易精神。 對此，高捷表示，該說的、該拿的證據都已攤開來了，請悠遊卡公司真心誠意來談，比發律師函更為實際。