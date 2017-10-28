〈台北都會〉遭埋管偷排 汐止金龍湖髒臭

2017-10-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕汐止區金龍湖擁有秀麗的湖光山色，是民眾休憩、拍攝婚紗的熱門景點，但民眾最近發現，湖畔周邊環境髒亂，不但被亂丟廢棄物，還有不肖者偷埋管線排放污水，湖面竟漂浮糞水，美景全都變了調；市議員周雅玲昨天質詢，要求市長朱立倫重視並解決問題，還給大台北居民美麗的湖泊。

所有權人為北市七星水利會

周雅玲出示民眾提供的影像，反映金龍湖已被嚴重污染，廢棄物被丟入湖底，湖邊遭人埋管偷排污水，排泄物漂浮水面令人作嘔，岸邊水草雜生、蚊蠅孳生，湖泊淤積及優養化情形嚴重，民眾反映湖水很臭，碰觸後皮膚發癢，但市府毫無積極作為。

她說，金龍湖的所有權人是台北市七星農田水利會，市府觀光旅遊局規劃在此設置觀景平台，愛湖人士有意進行生態探索活動，都因產權問題遭拒，市府前任秘書長陳伸賢曾研議土地取得，但後來沒下文，她要求市府辦理徵收、取得主導權，否則維護管理仍會面臨「心有餘而力不足」困境。

市府將召集相關單位處理

朱立倫回應說，是否取得土地產權並非重點，將請副市長李四川召集水利局、環保局、觀光局及區公所等相關單位，針對現有問題提出解決方案，清潔及環保必須優先且徹底解決，第二是湖泊淤積、優養化的生態議題，最後是以不破壞既有環境為原則進行綠美化，將來規劃改善時會開放公民參與。