〈台北都會〉新北青年創業貸款 開辦一年20件僅過7件

2017-10-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕市議員鄭宇恩昨質詢說，市府今年初開放申請青年創業貸款，最高兩百萬元，但近一年了，至今僅有二十件申請案，其中只有七件通過核貸，核貸率僅三成五；她批評成效不彰，青年創業貸款淪為「看得到、吃不到」。市長朱立倫允諾檢討執行流程，落實照顧青年創業的美意。

市府經濟發展局招商科股長蘇莉雯指出，青年創業貸款的申請資格是登記在新北市未滿五年的公司行號、負責人二十歲至四十五歲且設籍新北市、三年內必須參加政府舉辦的創業輔導課程二十小時，每家公司貸款額度最高兩百萬元，貸款利率約二‧三％，五年內還清，前兩年市府全額補貼利息，第三、四年補貼四成利息，第五年補貼兩成利息。

鄭宇恩質詢說，青年創業貸款的立意良善，協助青年度過創業初期的經濟難關，但政策執行成效不彰，近一年僅有二十件申請案，其中只有七件通過，相較於台北市申請件數一百六十件、通過一百三十九件，新北市的青年創業貸款根本是「看得到、吃不到」，她質疑好比是「打假球」。

議員批審核過於嚴苛 應輔導

鄭宇恩批評說，新北市的青年創業貸款審核機制過於嚴苛、不友善，在申請過程中，年輕人要提出事業計畫書給小組審查，但多數得到「不予核貸」的失望答覆，駁回的理由包括：行業尚在構想階段、未實際經營、商品尚待研發、負責人無本業經驗等，很多都是雞蛋裡挑骨頭，反而讓青年信心受挫。

鄭宇恩建議，市府應結合新北創力坊資源，透過完善宣導及貸款前輔導機制來提高核貸率；審查階段應分析經營模式、財務規劃、產品差異、競爭優勢等條件，不單只就產業穩定性及期望營收做為評斷依據，市府必須檢討申請及審核機制並加強宣傳，否則政策將宣告失敗。

朱立倫︰將檢討執行流程

朱立倫表示，將檢討執行流程，包括審核委員會是否過於保守？銀行端核貸標準是否過於嚴謹？並提供再審議機制等；蘇莉雯說，會加強宣傳，對於通過率僅三分之一，會跟委員會討論，研議是否調整審核標準。

審查委員會成員包括市府經發局、財政局、工業會、商業會、銀行、信保基金、青年顧問等，針對申請人所提文件綜合評估。