〈北部〉花蓮大同市場換裝 宛如街角咖啡吧

2017-10-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕鄰近花蓮市中心的大同市場，近日悄悄換新裝，市公所將原有單調的鐵皮外牆，彩繪上綠意盎然的城市街景，並放置咖啡座供民眾休憩，一旁還有花園植栽，鬧中取靜的繽紛街景，宛如是座藏身在市場旁的咖啡吧，推出後成功吸引不少遊客目光。

大同市場閒置空間綠美化及鐵皮牆面彩繪工程，自今年六月開始動工，工程經費約六十萬元，包括鐵皮牆面彩繪、角落花園植栽及提供咖啡桌椅休憩等設施，目前已完成主要牆面彩繪，改變原有單調、乏味的鐵皮建築視覺。

花蓮市長魏嘉賢說，大同市場周邊環境尚未改造前較為髒亂，感謝議員林宗昆及市民代表黃瑞文的小型工程建議款，加上市公所的經費，一起改善老舊環境，讓街景更具特色。

他強調，彩繪主要以城市休憩角落coffee吧的概念設計為主題，希望透過鐵皮牆面的彩繪街景，讓遊客能有耳目一新的感受，加上街角花園造景，迄今已吸引不少遊客駐足拍照，也提供購物民眾有一處暫時休憩的空間。

市公所表示，大同市場外觀換裝工程，未來還將增添多張可供旅人駐足休憩的桌椅，並完成附近兩座變電箱彩繪工作，花園植栽植物除有樹葡萄、桂花、雪茄花及玉龍草外，也將種植多款花卉豐富街景，盼能帶動市場人潮、刺激消費。