〈北部〉太魯閣峽谷音樂節 台鐵加開區間車

2017-10-28

台北、花蓮部分列車加停新城站

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣峽谷音樂節今登場，太魯閣國家公園管理處除提供新城（太魯閣）火車站至太魯閣台地間的免費接駁專車，台鐵台北至花蓮間的部分南下或北上列車班次也將加停新城站，並加開新城往返花蓮間的區間車，方便民眾轉乘。

新城站有免費接駁專車

太魯閣台地今日舉辦峽谷音樂節，上午十時卅分首場演出正式展開，接駁專車將於九時許於新城站陸續發車前往台地、十二時回程；第二場次活動自下午二時起，十二時三十分新城站將提供接駁服務、下午四時三十分回程，每十至十二分鐘一班車，坐滿則提前發車，中途無停靠站。

台鐵為服務從台北、宜蘭前來花蓮參加活動的民眾，也安排部分對號列車加停新城站，當天台北往花蓮加停新城站的自強號班次分別為二○四次、二七二次、一七○次；花蓮往台北加停新城站的自強號班次為一七五次、四二七次；另加開一班新城往花蓮的四二九○次列車，協助疏運旅客。

太管處副處長張登文說，活動當天從上午八時至下午六時許，錦文橋南、北端口將進行車輛管制，建議欲參與音樂節的民眾搭乘免費接駁車，若車輛要進入中橫公路，則需改由東西橫貫公路牌樓進出。

新城警分局表示，音樂節期間周邊道路將進行交通管制，禁止車輛路邊臨時停車，呼籲民眾遵循大會接駁措施，將車輛停放在新城火車站，站前廣場預估可容納二千輛車。

太魯閣峽谷音樂節共分上、下午二場次，上午場於十時卅分至十二時，卡司有萬榮國小合唱團、郭曉曉、婆娑舞集、阿洛．卡力亭．巴奇辣；下午場十四時至十六時卅分，由張中立、台北愛樂、織樂GILI樂團、黃裕翔及林育羣演出；因山區偶有短暫陣雨，活動當日將搭設雨遮舞台，並建議民眾可自備雨具以防下雨。