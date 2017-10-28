〈北部〉瑞士指揮家羅徹特 獲頒榮譽宜蘭市民

2017-10-28

培育在地音樂人才 首位獲殊榮外籍人士

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕瑞士知名指揮家密吉爾．羅徹特，曾任宜蘭當代樂坊指揮，為蘭陽戲劇團編舞，並以宜蘭故事為主軸，創作舞劇「葛瑪蘭公主」，培育許多在地音樂人才，他昨獲宜蘭市公所頒贈「榮譽市民」榮銜，是外籍人士獲此殊榮的第一人。

八十六歲的密吉爾．羅徹特，是名指揮家兼作曲家，曾任瑞士洛桑音樂學院院長，民國六十四年獲頒RIODE JANEIRO國際樂團指揮大賽首獎、金牌獎及Villa Lobo獎，七十四年來台後，擔任過台灣國家交響樂團、臺北市立交響樂團、高雄市立交響樂團、當代樂坊、榮星合唱團指揮。

赴宜任教8年 指導蘭陽戲劇團等

密吉爾．羅徹特是東西合璧音樂家，出身西方國家的他，除了西方古典音樂專長，台灣傳統國樂也難不倒他，八十一到八十八在宜蘭授課，指導蘭陽戲劇團、蘭陽舞蹈團、宜蘭市光復國小、復興國中國樂隊，創作「葛瑪蘭公主」、「聽花人舞劇音樂」、「歌仔戲七字調」、「蘭陽頌雙小提琴與國樂」等樂曲，還教出不少傑出的音樂人。

宜蘭市公所昨天在宜蘭演藝廳致贈榮譽市民市鑰、獎狀，表彰密吉爾．羅徹特對地方的貢獻，成為首位宜蘭市外籍榮譽市民，他過去的門生，上台致贈宜蘭名產、紀念品，表達感謝之意。

密吉爾．羅徹特說，在宜蘭遇到的人事物，是他生命中難忘的一部分，雖然出身瑞士，但在宜蘭待過美好時光，讓他感覺自己屬於這塊土地，很高興為宜蘭人做些事。

當代樂坊執行長李建興說，羅徹特當年到宜蘭時，縣內還沒有演藝廳或其他專業表演空間，地方上音樂學子必須到台北上課，身為國際知名指揮的羅徹特，願意到宜蘭任教實屬不易，因為有他，許多學子得以奠定紮實音樂根基。

宜蘭市長江聰淵說，羅徹特為宜蘭的貢獻足為表率，此行為丟丟銅蘭城國際音樂節閉幕，創作「牽手寰宇．歌頌新世界」，此曲以各國民謠組成，融合不同樂器及音律，由羅徹特指揮，市公所昨頒發象徵宜蘭市榮譽市民的市鑰，除了感謝，也希望他繼續在海外為宜蘭發聲。