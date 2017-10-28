〈北部〉苗栗大閘蟹評鑑 陳雲湧奪特等獎

2017-10-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府六年前與中國上海海洋大學技術合作，輔導推廣養殖大閘蟹。縣府昨天舉辦「苗栗縣大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動」，由頭份市蟹農陳雲湧拿下特等獎。縣府強調，縣內養殖的大閘蟹上市前必須通過六十四項藥物檢驗，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環，讓饕客吃的安心。

苗栗縣擁有豐沛優良的水資源，常年氣候穩定，適宜養殖大閘蟹，苗縣府於六年前與中國上海海洋大學技術合作，輔導養殖業者採取生態養殖模式，精進養殖技術，大幅提升大閘蟹的品質，多年來，成功打響「苗栗優質大閘蟹」品牌；目前縣內大閘蟹養殖戶共計四十七戶，養殖面積有十八公頃，約廿四萬隻。

苗縣府昨天舉辦大閘蟹評鑑，共有廿八點參賽，邀請上海海洋大學教授成永旭、陳再忠擔任評審，根據大閘蟹的「肥滿度」、「外觀」及「口味」等三項指標，逐一評比，評審都給予肯定，認為品質已不輸中國陽澄蟹。

評鑑由陳雲湧奪下特等獎，另葉錦安、張錦雲、吳克豐、古瓅心、鄧良州及邱俊義等六人獲得頭等，由縣長徐耀昌等人頒獎。

徐耀昌頒獎 肯定綠色生態養殖

徐耀昌指出，苗縣嚴格要求每位養殖戶實施「綠色生態養殖」，從蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗等都必須嚴格把關，且上市前必須通過六十四項藥物殘留檢驗，百分之百通過檢驗合格的大閘蟹，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環，歡迎饕客到苗栗品嚐美味又安全的大閘蟹。