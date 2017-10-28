〈北部〉洗衫坑溼地復育 頭份下興里新亮點

2017-10-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕摸蜆仔兼洗褲！位於苗栗縣頭份市下興里的尖山圳旁洗衫坑，因溼地景觀生態復育有成，昨天舉辦成果發表會，邀請社區居民來洗衫坑旁，捲起褲管走進清澈小溪裡與小魚漫步，體驗早期摸蜆仔的農家樂。下興社區發展協會理事長劉永泉說，復育過程花了三個多月，希望重整溼地後，讓社區居民多一處休憩聊天的場所。

居民供地、參與討論 購料僱工施作

尖山圳旁洗衫坑溼地復育是由社區協會，向苗栗縣政府水利處的「社區規劃師」計畫提案，獲營建署、苗縣府水利處提撥二十五萬元補助，再由社區居民無償提供場地，參與討論，全程由居民自行購買材料，僱工施作，希望達成在地生態永續，維持人與自然和諧相處的共存模式。

下興里周邊環山，也是中港溪源頭水必經之地，清澈的水質灌溉兩百多公頃良田，早年夜間還可看到螢火蟲，近年因農民施灑農藥導致螢火蟲滅絕，在環境意識抬頭下，社區已協調農民不再使用農藥，希望提供友善環境，讓螢火蟲再度回到下興里的田野間飛舞。

復育3個月 洗衫坑旁小溪可摸蜆仔

另外，下興社區發展協會也積極打造社區亮點，從一○四年在尖山圳規劃洗衫坑，更在旁邊設置溼地景觀，經過三個多月的復育，加上原有得天獨厚的乾淨自然資源，現在到洗衫坑，不僅可以捲起褲管走進清澈小溪，與小魚群漫步，還可以摸蜆仔，重溫早期農村樂。

昨天成果發表會，抬頭望天還可看到老鷹盤旋，是少見的都市淨土社區，縣長夫人蔡麗卿也對社區純樸的自然美景讚不絕口。

目前社區約三千多人，下興社區發展協會理事長劉永泉表示，現階段除了著重生態景觀亮點外，協會每月都會舉辦活動，每年農曆二月間也會有盛大的土地公巡禮慶典，藉此串連社區鄰里間的感情。

苗縣府水利處長楊明鐃表示，「社區規劃師」的概念，一開始是希望培育社區營造的種子教師，但近年來因社區意識抬頭，由社區自發性向上提案也越來越多，評審委員會針對社區特色進行評選，並給予經費及師資上的協助。未來此計畫仍會延續，希望透過居民自己動手打造、維護，提升生活品質。