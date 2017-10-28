〈北部〉耗資600萬 永平工商打造電競教室

2017-10-28

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅區永平工商四月間成立電競校隊，另斥資六百多萬元打造專業級的「電競教室」，並聘請職業隊教練指導校隊成員，學校資訊室主任林建宏表示，估計未來每年電競產業鏈的產值將高達十億元，期盼透過成立校隊、專業教室，帶動學生對電競產業的興趣，進而學習相關知識，讓日後的求職路更加寬廣。

電競產業越來越熱門，校園陸續打造電競館、電競教室，位於中壢區的萬能科技大學，斥資千萬打造電競專業競賽場館，永平工商也斥資六百多萬元打造電競教室，讓產業人才培育從高中職就開始扎根，不僅電腦軟、硬體設備皆符合國際賽事需求，也建置了直播、錄播等器材，方便電競校隊成員練習，並讓其他的學生也能全方位學習電競相關知識。

資料處理科也利用電競教室設備，透過與技專院校的策略聯盟方式，推出每週十二小時的電競課程，林建宏表示，電競不單是個人娛樂而已，目前已被政府列入「運動發展條例」範圍內，積極鼓勵各級學校發展電競專班，希望學生們除了遊戲，也學習行銷企畫、社群經營、網路維運、軟硬體工程、直播、賽評等。

職賽電競隊伍擔任教練

林建宏表示，為了精進校隊成員的電競功力，學校還聘請有職業賽事經驗的「英雄聯盟」與「鬥陣特攻」兩支電競隊伍教練，協助指導校隊成員練習個人技巧與團隊戰術等，希望未來能在電競比賽中贏得好成績。

電競校隊隊長孫震說，他從小就喜歡打電玩，直到參加電競比賽後，才讓家人明白「電競也是個專業領域」，如今更得到學校的支持，會持續練習、參加比賽，用好成績來回報家人的支持及學校的栽培。