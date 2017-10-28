〈北部〉小檔案：失智前兆

2017-10-28

台灣65歲以上老人失智症盛行率為8％，目前失智患者逾26萬人且有逐年攀升趨勢；失智症前兆通常會先有「失憶」情形發生，伴隨忘東忘西的頻率增加，或對最喜歡的活動突然失去興趣，情緒也會變得焦慮、疑心病及動怒，甚至喜愛囤積東西，容易被子女輕忽為「只是老了，記憶力退化。」預防或延緩失智症狀的方法，除應盡速就醫診斷外，運動和飲食也是重要關鍵，培養規律運動習慣並多攝取深綠色葉菜等食物，減緩長者的退化速度。

（資料來源：花蓮門諾醫院；整理：記者王峻祺）