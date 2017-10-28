〈北部〉花蓮失智人口 7成5隱藏社區

2017-10-28

設共同照護網 達到就醫及防治

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣老年人口比率為十四．六三％，高於全國的十三．二％，衛生局依照失智症盛行率估計，縣內應有四千多名失智症患者，迄今卻僅有一千人確診，其餘七十五％還隱藏在社區中；花蓮失智共同照護中心呼籲民眾，家中若有長輩出現失憶或性格、行為明顯改變者，就應儘速就醫，延緩失智症狀。

花蓮慈濟醫院一樓門診長廊昨舉行「高齡長者自畫像展」，展出卅位失智者及長者社區服務據點的長者自畫像，每幅畫作除充滿童趣，一旁還掛有長者照片，間接對比出長者畫作中的心情及想像力，讓觀展民眾印象深刻，藉此宣導失智症治療及防治重要性。

花蓮縣衛生局長照辦公室主任黃秀茹說，全國共有廿個失智症共同照護中心，花蓮委由慈濟醫院承辦，因初估縣內約有失智長者四千人，卻僅有一千人經醫師確診，期望透過轄內十大醫療院所、十三鄉鎮市衛生所及社區服務據點連成的共同照護網，讓隱藏在社區中的失智長輩藉由據點活動，達到就醫及防治目的。

她說，共同照護網除可提升失智者照護服務的就近性外，也能減輕照顧者家庭的負擔，以「社區」為基礎，陪伴失智照顧者並發揮照顧失智患者不同階段的照顧需求，給予適切的輔助服務。

「人不怕老，怕不健康！」花蓮慈濟醫院副院長許文林表示，花蓮慈院承接失智共同照護中心後，長期在鳳林、光復加里洞部落、吉安宜昌社區及花蓮慈院輕安居，設立瑞智學堂與失智社區服務據點，帶領社區長者進行藝術創作、懷舊活動與老幼共學等樂齡課程，讓長者均能獲得妥善的陪伴及醫療照護。

另外，花蓮門諾醫院今年也成立東區長照服務人員培育中心，因應政府「長照2.0計畫」，提供花東長照產業人員持續性的教育訓練，除照顧失能者，也優先將失智長輩納入服務範圍，讓需長期承擔照顧責任的長者家人，能有一個喘息機會。