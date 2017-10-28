〈北部〉南方澳漁技中心改建 進安宮慨捐2千萬

2017-10-28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳「漁業技藝研習中心」老舊漏水，南方澳進安宮捐兩千萬元協助改建，昨舉辦捐贈儀式，參與簽約的代理縣長吳澤成，稱讚進安宮取之社會用之社會，要求縣府農業處不可辜負媽祖好意，在監工、施工上要做得更好。

南方澳漁技中心緊鄰進安宮，是當地漁業技藝傳承及漁村文物保存據點，現由南方澳守望相助聯合會、南正社區活動中心維護管理，兩層樓建築年代久遠，經過鑑定，結構仍屬安全，但要補強，縣府打算就地重建，如果爭取補助款，恐曠日廢時，地方上信仰中心進安宮慨捐兩千萬元經費。

「足感心耶！」吳澤成與進安宮主委張瑞雄簽署捐款契約書，副議長林棋山、議員陳正男、邱嘉進到場見證，吳澤成帶領大家向宮內主祀的媽祖上香祈福，他打趣地說，接受廟宇捐贈辦理的工程，應憑著良心做得更好，言下之意，進安宮大手筆捐款，幫助漁技中心改建，讓人感動。

張瑞雄說，漁技中心嚴重漏水，牆壁上出現壁癌，與其局部整修不如改建，進安宮決議捐款相助，以實際行動回饋鄉里，善盡社會責任，促使中心以嶄新風貌重新出發。

南方澳漁技中心產權，歸屬縣府漁業管理所，因位在南方澳漁村入口，改建工程完工後，與進安宮相輔相成，作為推展漁業技藝、活化漁村文物的場域，被定位為認識南方澳的櫥窗。

縣府農業處長陳德星說，南方澳漁技中心預計明年中完成發包施工，可望在一○八年完工啟用，仍以漁業技藝研習、漁村文物保存展示為主，漁管所將進駐辦公，並挪出部分空間給社區、守望相助隊、進安宮使用。