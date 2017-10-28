〈北部〉中山高銅鑼交流道東延段 完工通車

2017-10-28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中山高銅鑼交流道東延段新闢道路工程，去年四月動工，昨天由苗栗縣長徐耀昌等人主持通車典禮，地方人士熱鬧慶祝。完工後，將串連銅鑼市區、中興工業區與銅鑼工業區交通網路，促進地方產業升級，帶動地方觀光發展。

至於中山高銅鑼交流道東延段如何命名？原決定為「銅鑼灣大道」，但因「大道」牽涉法規問題，將改為「銅鑼灣路」或「銅發路」，戶政單位近期將邀地方人士討論後定案。

中山高銅鑼交流道一○一年底通車，銜接銅鑼科學園區聯絡道主線，聯絡道西側並設有匝道通往台十三線、銅鑼外環道，但因地方主要聚落位於交流道東側，居民要上國道，得穿越苗三十八之一線的樟樹平交道，常造成壅塞及影響鐵公路安全。

苗栗縣政府工務處說，東延段新闢工程總經費五．一九億元，用地費一．○三億元，道路全長一一四五公尺、橋梁長三九○公尺、道路總長七七五公尺、路寬廿二．七公尺，西起銅鑼交流道東側，東至新興路。

昨天的通車典禮，由徐耀昌、立委陳超明、公路總局第二區養護工程處長陳敬明、銅鑼鄉長謝其全及多位縣議員，率同鄉親一起焚香祝禱行車平安，並剪綵歡慶通車，鄉親也以祥獅獻瑞及勁歌熱舞熱鬧慶祝。

徐耀昌指出，銅鑼交流道東延段新闢道路通車後，有助於行銷地方杭菊、茶葉等農特產品，並吸引更多遊客到銅鑼觀光休閒旅遊，銅鑼鄉交通建設也具前瞻性，完善的道路網逐一建構完成，可帶動銅鑼鄉整體發展。

此新闢道路範圍外台電公司高壓電塔部份，銅鑼鄉公所一直要求地下化，經過多次協調，沿線的十座高壓電塔台電已同意地下化，所需配合款一千多萬元，將由銅鑼鄉公所負擔。