〈北部〉監視平台首期預算案 竹北市代決議保留

2017-10-28

1.4億元經費 市公所首編2800萬

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市公所與新竹縣警察局合作，委託工業技術研究院提出「錄影監視系統雲端智慧影像分析平台建置案」計畫，初估約需一點四億元經費，擬採五年租賃採購方式執行；竹北市公所今年爭取首期二千八百萬元，但代表會昨天審查預算，反對與支持的意見兩極，最後決議保留再研議。

竹北市民代表郭憲棠表示，竹北還有很多公共建設需要改善與執行，警察局的監視系統屬於縣府業務，連縣府都未編預算，不解市公所為何搶著做，且金額過於龐大，他堅決反對！

後續維修費 市代擔心能否過關

但市民代表余政達說，完善的監視系統攸關市民安全和權益，應及早建置；縣警局人力吃緊，平均一名警察負責一千多名縣民的安危，迫切需要科技化的工具輔助，希望代表們拋開意識型態，支持此案。

市民代表林增堂、黃華松則質疑五年租賃後的維修費來源？黃華松說，若今年通過首期經費，明年未獲通過，是否會斷了金援而白做工？林增堂建請公所先溝通化解疑慮後，再尋求支持。

助治安交通 市長：會再努力溝通

市民代表張美珠說，據她訪查，基層員警支持監視鏡頭，廣設在巷弄；市民代表楊瑞蘭認為，此案委託工研院專家以科技數據分析研擬需求說明書，並非草率提出。監視系統與犯罪預防、刑案偵查及交通安全息息相關，不能不做。市公所可要求縣警局，保障日後民眾申請調閱影像等權益，她建議代表們再協商，共同討論出共識。

竹北市長何淦銘表示，一點四億元包括，建置中心機房系統、整合新添和既有攝影機及維修等經費，建置完成後，警局每年有一千五百萬到兩千萬元維修費；為了維護竹北市治安及交通，他會再努力溝通，爭取支持。