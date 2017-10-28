〈北部〉用LINE與里長溝通 市長：不會被操控

2017-10-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員李雲強昨質詢時抱怨「市長勤走基層是好事，但政策不能被里長綁架」，認為里長動輒用通訊軟體LINE與市長溝通，導致政策推動毫無抗壓性、根本是妥協作為，這讓議員很難做事，區長更是有志難伸，市議員蘇志強也說，有里長跟太上皇一樣，把集會所當成私人資產，連區公所出面協調都沒用；市長鄭文燦則表示，里長意見會尊重，但政策絕不會被把持、操控，另外，里長只是委託代管里集會所，借用權責還是在區公所。

李雲強說，官派區長面臨的情況最嚴重，有里長直達天聽，動不動就和市長「LINE來、LINE去」，瞬間就將區公所政策秒殺，區長根本管不動、只能提前跛腳，部分有任期保障的區長情況好一點，但里長恃寵而驕的情況確實時有所聞。

李雲強以明年元旦升旗活動要在龜山國中舉辦為例，區公所已開過多次籌備會議，市長也曾在活動場合告知他地點，豈料里長和市長「LINE來、LINE去」後，竟然在公開場合上翻案、改地點，雖然最後升旗典禮仍選在龜山國中舉辦，決策過程一改再改狀況，讓人十分傻眼又無奈；蘇志強則抱怨，原民局舉辦活動欲借用里集會所卻遭里長拒絕，連區公所出面協調都無效，到底里集會所是由誰來管理。

鄭文燦說，市府會尊重地方民意，並作為決策參考，但這不是唯一的決策因素、也不會被主導，市府必須對議會負責，而任何地方意見，也會由各局處及各區公所彙整資訊，並做好相關研議與評估，至於明年元旦升旗典禮在龜山舉辦，是由民政局評估後決定在龜山國中操場舉辦。

至於里集會所管理問題，鄭文燦強調，公有場所仍應維持開放性與公用性，不能把公有場所私人化，他也當場裁示，所有的里集會所、社區活動中心、社福、文化設施場館等，管理權責是在市府各局處或區公所，管理權責單位有權決定出借的對象，以里集會所為例，雖然委託里辦公處代管，但管理權仍在區公所。