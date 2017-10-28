〈北部〉17公斤特教生 穿4.5公斤重力背心上課

2017-10-28

議員嘆 讓人看了於心不忍

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員劉茂群、萬美玲昨天在議會施政總質詢時，質疑南區某國小特教班將特教生當「人球」，甚至讓體重僅有十七公斤的學生，長時間穿上重達四．五公斤的重力背心上課，讓人看了於心不忍，呼籲市府針對國中、小特教班超收、師資不足等情形儘速改善；教育局長高安邦表示，九所國立高中明年將由市府管轄，其中啟智學校將更名為特殊教育學校，並增設特教訓練中心整合現有特教資源，市長鄭文燦也允諾會檢討超收、師資不足等情形。

兩人表示，這兩起案件都發生在南區某國小特教班，其中人球案件是學校與家長有糾紛，竟然十分鐘就搞定轉學，結果，媽媽帶著小朋友連跑兩所學校都吃閉門羹；另外一名特教生則是上課情緒不穩，特教班老師竟要求學生穿上重力背心，除了中午休息時間外，其他時間都要穿著背心。

萬美玲說，這名四年級小學生體重僅有十七公斤，按照規定可穿重力背心，但也不能超過體重五％到十％，這名學生穿著四．五公斤的背心上課，看了讓人非常不忍。

高安邦回應，目前特教生的轉學規定，一定要先有轉入學校、才能辦理轉出，並報教育局核備，這起案例是學生家長告知學校承辦人員，孩子將轉到某所學校，學校承辦人員就直接將學生轉出，後續也沒有追蹤，才會出現無校可讀情形，經輔導後已於中壢某國小就讀。

治療師：有助情緒不穩學生安靜

至於重力背心問題，桃園啟智學校職能治療師俞雨春說，學生好動與多巴胺分泌不足有關，穿著重力背心可以刺激關節、分泌多巴胺，讓情緒不穩的學生安靜下來，重力背心可以調節重量，建議重量為體重五％到十％，但實際重量及穿著時間要視個別情況而定，也有個案穿著體重五十％的重力背心且整日穿著情況，此案學生是從小二就開始穿著，職能治療師應該是經過評估，才會逐漸增加重量及時間。

教局長試穿也吃力 允重新評估

會後高安邦也走到議員席試穿四．五公斤重力背心，他表示，自己是海軍陸戰隊，長時間穿重力背心也感覺吃力，更何況是體型瘦弱的小學生，既然家長反映，會請職能治療師重新評估。

鄭文燦表示 會在制度面改進

鄭文燦表示，特教需要家長、老師及教育局多方溝通對話，特教生個別狀況不同，需要更細緻化照顧，市府會在制度面上改進，特教班班級、師資設備若不足就會增加，事實上，從去年到今年，教育局已陸續增加班級數及師資，目前桃園市特教班學生約一萬餘人，總經費廿二億餘元。