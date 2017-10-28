〈中部〉第五市場花漾饗宴 週一開賣

2017-10-28

每桌總價逾6千 每人只要399元

〔記者張菁雅／台中報導〕第五市場去年首度推出千人辦桌，開賣不到五分鐘就額滿。今年結合花博，將在十一月十二日推出「花漾饗宴」，同樣席開一百桌，每人只要三百九十九元，就能吃到整桌總價六千元以上的料理，十月卅日上午十時起開賣。第二市場則在廿八、廿九日舉辦雙囍慶百年活動，五十對雙胞胎將共同祝賀第二市場百歲生日。

第五市場昨天公布「花漾饗宴」菜色，共十二道菜，菜名巧妙融入與花有關的成語，包括花團錦簇（賜喜拼盤）、借花獻佛（台式佛跳牆）、繁花似錦（紅蟳河粉捲）、杏花春雨（台式鱈魚）等。經發局長呂曜志表示，這些料理的食材都在傳統市場買得到，而台中花博將在明年登場，「花漾饗宴」將市場食材製作花博料理，並委由具卅多年歷史的新林海鮮餐廳烹調，絕對物超所值。

第五市場自治會長李西東也說，「花漾饗宴」一桌原價六千元以上，現在預訂只要三千九百九十元，可個人或整桌報名，每人限一桌，卅日上午十時起在「台中食尚，好樂市場」網站開賣。

「花漾饗宴」十一月十二日晚上六點在第五市場上菜，當晚也會安排表演活動及摸彩，李西東宣布將捐出現金一萬元摸彩。另外，這次活動為宣傳花博展現的低碳環保主軸，現場全面提供非一次性餐具，且不提供塑膠袋，請民眾自備餐具打包。

第二市場今年邁入一百年，今天邀請五十對雙胞胎出席慶祝活動，祝賀第二市場百歲生日，也象徵第二市場即將迎向下一個百年。第二市場還將連續兩天舉辦古物市集。