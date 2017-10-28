〈中部〉科博館恐龍寶寶吉祥物亮相 萌翻天

2017-10-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕科博館全新吉祥物上場囉！由恐龍寶寶「百合」與「布比」代表自然與科學，昨天家族共十二名恐龍成員與大家見面了，這對姊弟小恐龍嫩Ｑ可愛、萌翻天，一現身馬上吸引大小朋友尖叫擁抱，直呼比美「熊讚」，更勝「寶可夢」，他們將肩負帶領卅年的科博館及民眾探索自然生態、挖掘科學真理，勇闖天下。

吉祥物恐龍寶寶在昨天首度亮相，館長孫維新手持生命之斧敲破恐龍蛋，百合與布比破蛋而出，並為小姊弟分別戴上自然守護花環、科學冒險護目鏡，象徵賦予探索自然、挖掘科學的任務，引領民眾了解自然與科學。

孫維新表示，科博館卅而立，今年參觀人次衝破九千萬，為迎接新的開始，特別打造全新吉祥物家族，透過民眾問券和館員投票決定，認為恐龍最具代表科博館，且恐龍是科博館第一個也是至今最熱門的常設展覽，特別以恐龍做為吉祥物。

百合由科博館館花「豔紅鹿子百合」粉紅色系轉化設計，個性活潑、天真，布比以科博館館徽的藍綠色系發想，則是呆萌、熱愛科學，分別代表自然與科學。

百合與布比家族成員共十二人，以科博館六大主題區，延伸出各館的守護神，有龍爸、龍媽、法老爺爺（迅猛龍）、飛羽阿姨（尾羽龍）、蕾蕾表姊（雷龍）與球球老師（劍龍），每隻個性都不同，分別守護著科學中心、植物園、生命科學廳、人類文化廳、太空劇場及地球環境廳。

還有三隻反派角色飛飛（翼手龍）、爆哥（暴龍）、阿山（三角龍） 代表對自然與科學的挑戰，最後還有隱形版的默默是竊蛋龍，其實在護蛋，提醒大眾自然科學的領域也能產生誤解，必須實事求是，家族成員將陸續與大眾見面。

科博館今天下午五點半將舉行變裝派對，邀請民眾與百合和布比同樂，報名並完成變裝走秀前一百名者，將獲得吉祥物專屬小禮。