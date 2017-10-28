〈中部〉日期標示不實 大廟口ＱＱ特級冬粉下架

2017-10-28

違食安法 業者等3人送辦

〔記者楊政郡、蔡淑媛／台中報導〕檢警與衛生局等單位查獲烏日區大廟口食品公司，涉嫌違法貯存逾期品，查獲逾期食品含括關廟麵、牛軋糖、十全大補包、杜仲藥膳排骨等十六項近百公斤，另有「ＱＱ特級冬粉」產品疑似標示不實，依違反食安法移送簡姓負責人及會計、倉管等三人。

另查獲貯存逾期食品近百公斤

台中地檢署檢察官王亮欽日前接獲檢舉，指揮警方與衛生單位在廿四日持搜索票搜索大廟口公司，在分裝區及冷凍庫發現十六項逾期食品，含關廟麵、喜之郎牛軋糖、十全大補包、杜仲藥膳排骨、四神排骨雞湯等，共九十五．五八公斤，違反食安法貯存逾期品，將面臨六萬到二億元罰鍰。

其中，燒酒雞藥膳包甚至逾期二年，業者聲稱是廠商退貨要丟棄而尚未處理，為避免再流入市面販售，衛生局已當場封存，並由檢方追查偵辦，如果涉販賣，處七年以下有期徒刑，併科八千萬元以下罰金。

大廟口食品公司另向上游廠商進貨散裝冬粉，分裝成完整包裝的「ＱＱ特級冬粉」販賣，卻以分裝日期做為製造日期，在倉庫查獲該批成品原廠製造日為二○一七年七月三日，保存年限三年，卻在包裝上打印有效日期二○二○年九月十八日，涉及標示不實。

衛生局指散裝食品不用標示製造或保存日期，但完整包裝必須標示，而該批成品回推製造日應為二○一七年九月十八日，但業者最近一次購入散裝冬粉進貨日為二○一七年七月十日，確實標示不實，業者坦承作業疏失。

業者這批進貨散裝冬粉六十箱共六百一十九．二公斤，已分裝廿一箱，已賣出六十四．一二公斤，衛生局在現場封存成品四百卅六包共一百五十二．六公斤，並令業者主動通知下游違規標示產品下架、退回，由於該批冬粉未逾期，回收後經改正仍可重新販賣。