〈中部〉稽查日月潭夜航 2缺失待改善

2017-10-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭時隔廿七年配合花火活動重啟夜航，惟夜航施行日以來皆未進行稽查，日月潭風景區管理處（簡稱日管處）昨晚首次會同相關單位登船稽查，發現有業者的船隻燈號未依規範操作，與救生衣未放置明顯處，皆要求業者立即改善，以維夜航安全。

日月潭夜航至昨已是第四次，為加強夜航安全性，日管處昨會同台電、縣府，以及航港局人員登船稽查，並實際航行檢查船上船舶自動辨識系統（AIS）、救生衣設備、船隻號誌操作，以及遊客人數掌握等。

船桅號誌全數開啟 救生衣未放置明顯處

協助稽查的航港局表示，船隻依照「國際避碰規則」，正常情況下，船桅號誌僅能開啟主桅燈，但船家卻因「配合」夜航，誤把在船隻故障時才能開啟的信號燈也一併點亮，雖夜航是在日月潭封閉水域，且航行也是單一方向運行，但以船隻號誌規範而言仍不宜，若船桅號誌全數開啟，恐被誤認船隻發生緊急狀況，已要求船家依正確號誌操作。

日管處將再不定期稽查 以確保遊客安全

日管處則說，登船稽查雖救生衣設備皆完備，但未依照建議放置在明顯處所，在檢查過後已要求業者配合，避免緊急情況下遊客措手不及，而在AIS運作、登船人數清查，以及航行軌跡方面皆符合規定，未有重大瑕疵，而在十二月十六日夜航專案結束前，也會不定期稽查，確保遊客安全。