〈中部〉星商150億元投資案 簽約一年無進展

2017-10-28

與彰縣簽約投資再生能源

〔記者張聰秋／彰化報導〕新加坡商速力（SOLEQ）和彰化縣政府與彰濱工業區鹿港區廠區聯誼會，在去年十月簽訂一五○億元的投資彰化縣再生能源的合作備忘錄，但簽約滿週年了，卻沒有任何進展，彰濱工業區鹿港區廠商聯誼會理事長林肇睢不諱言指出，對方開出條件很不合理，「做法給人好像不是真的要來投資的！」

這起合作備忘錄是彰化縣政府與外商合作推動綠能的第一件備忘錄，具指標性意義，然而一年過去了，還是原地踏步。對此結果，彰化縣長魏明谷卻表示，速力投資標的是彰濱工業區，廠房屬私人財產，縣府只負責招商，再介紹交給彰濱工業區鹿港區廠商聯誼會處理，至於廠商聯誼會後來跟速力合作細節和發展進度，縣府就不清楚了。

所提條件遭台廠疑玩假的

林肇睢表示，雙方談了幾次合作細節，速力提出本土廠商除了需提供土地外，還要繳交投資金一半的現金押金，作為保證金，本土廠商覺不合理，堅持只提供土地，雙方條件喬不攏，沒有新進展。

林肇睢表示，速力除了與彰化縣政府簽訂合作備忘錄之外，同時與他所經營的台明將公司的台灣玻璃廟，簽署「協議框架」，速力要在台灣玻璃廟打造太陽能智慧停車棚，速力卻開口投資金額約七○○○萬元，台明將需繳交三○○○萬元保證金，如果要收這些錢，乾脆公司自己來做就好了，何必讓速力施作？

林肇睢說，縣府當時宣佈速力擬在彰化縣投入一五○億元發展太陽光電綠能，廠商沒想到速力開給廠商的投資條件既奇怪又離譜，沒有業者願意，且與聯誼會廠商所期待的，落差太大，沒有工廠業主願意提供土地，更使整個投資案觸礁了。