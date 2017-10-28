〈中部〉霧社事件87年 賽德克族人追思

2017-10-28

以詩歌與古調歌謠向烈士致敬

〔記者佟振國／仁愛報導〕霧社事件今年屆滿八十七週年，昨於南投縣仁愛鄉霧社事件紀念公園舉行紀念追思，賽德克族人與抗日遺族以詩歌與傳統古調歌謠向殉難烈士致敬；而去年引發討論的「霧社山胞抗日起義紀念碑」，「山胞」是否正名為原住民，部落會議決議尊重當年時空背景暫不更動，但紀念公園整體環境、設施待整頓，公所將爭取中央補助改善。

霧社事件發生於一九三○年十月廿七日，至今已八十七年，南投縣各界昨天也在霧社事件發生地舉辦紀念追思，縣府民政處長吳燕玲擔任主祭，原民局長張子孝、鄉長江子信和清流部落抗日遺族代表等多人陪祭，莫那．魯道外孫女張呈妹（魯比．馬紅）也與部落耆老率領學童吟唱賽德克古調，向抗日英靈致敬，也象徵歷史文化傳承。

張呈妹表示，每年都會參加紀念追思，內心仍十分悲痛，但透過傳統歌舞悼念祖靈，要讓祂們知道現在大家都過得很好。

鄉長江子信也指出，霧社事件因反抗日本暴虐統治而起，族群仇恨可以放下，但歷史教訓不能遺忘，在愛與和平原則下，各族群能彼此共存共榮，也計劃明年廣邀其他族群參與霧社事件紀念追思，不應只有賽德克族及少數部落參加。

至於民國四十二年興建的「霧社山胞抗日起義紀念碑」，去年即有平地原住民縣議員石慶龍認為台灣原住民已正名逾廿年，仍以「山胞」稱呼不妥，建議正名。

抗日紀念碑山胞字樣暫不更名

江子信指出，對此公所已徵詢部落會議，多數意見尊重當年時空背景，山地同胞應無嚴重歧視貶抑之意，且基於紀念碑完整性，決議暫不更名，但仍可開放討論。

至於霧社事件紀念公園包括莫那．魯道之墓在內的多項設施老舊破損，以及整體景觀環境待改善，公所已進行規劃，明年度爭取中央原民會部落永續造景計畫進行改善。