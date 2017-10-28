〈中部〉（雲林）居護所虛報訪視 詐領健保數百萬

2017-10-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕這種錢也賺？

老人長照居家護理所傳出涉嫌詐領健保給付費初估數百萬元，雲林地檢署專案小組兵分多路搜索位在古坑安益居家護理所、負責人、醫師住所及數家老人長期照護中心等多處，帶回安益張姓女負責人等十一人，張女坦承犯行，昨天以五十萬元交保並限制住居。

檢方調查，安益張姓女負責人民國九十六、九十七年間在台大醫院雲林分院，及成大醫院斗六分院擔任護理師，一○二年起自行開辦居家護理所，另行僱用四個護理師，包含她自己共五人具護理師資格，以每個護理師每個月可以照顧五十人次估算，一個月可照顧二百五十名需要被照顧者。

檢方發現張女涉嫌自一○四年起進行老人居家訪視時，無醫師陪同訪視，卻虛報醫師居家訪視費，甚至明知老人未插管（包括鼻胃管、氣切管、尿管）或僅插其中一管時，竟浮報護理師換管或換二管以上護理訪視、材料等費用，檢方粗估該護理所以此等方式詐領健保給付至少數百萬元。

張女被帶回偵訊時，坦承利用健保給付與老人長期照顧制度的漏洞，詐領健保給付，至於所詐領的確實金額，尚由檢方深入清查中。

交保後張女接獲本報記者電話時，以全案已進入司法拒絕回應，即掛斷電話；台大醫院雲林分院證實張女曾在該院服務，不到一年即離職。