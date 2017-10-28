〈中部〉（雲林）人瑞捐地 兒孫邀社區長輩慶重陽

2017-10-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南百歲人瑞沈仲蘭與姪子林錫鴻捐出祖厝一百二十坪的建地蓋社區活動中心，昨天沈仲蘭的兒孫為回饋社區鄰里，在自家辦桌邀請近百位社區長輩一起快樂歡度重陽，場面溫馨又熱鬧。

蓋活動中心 103歲沈仲蘭最大心願

一○三歲沈仲蘭擔任過斗南靖興里鄰長三十多年，對於社區沒有活動中心一直耿耿於懷，祖厝土地完成分割後，沈仲蘭經過子女同意，與姪子林錫鴻一起捐出一百二十坪給社區蓋活動中心，沈的兒子沈清界說，捐地蓋活動中心是父親最大心願，縣府已提報爭取前瞻經費，盼在明年底前完工啟用。

樂觀教兒女︰不怕沒錢 怕沒工作

沈清界表示，父親為人熱心、個性樂觀、不與人計較，總是跟兒女們說，「錢用完，自然就會再有」、「怕沒工作，不怕沒錢」，長大後發現父親是指只要願意努力、肯工作不怕沒錢，這也是父親給子女最大的資產，聽到他要捐地，兄弟姊妹都很支持。

沈清界指出，為感謝社區鄰里對家人的關照，家人討論後決定把社區長輩聚在一起快樂過重陽節，所以在家門前舉辦重陽敬老活動。一早社區長輩即到現場，石龜國小學童以陶笛演奏生日快樂歌祝福阿公、阿嬤重陽快樂，沈仲蘭也笑著說，「很高興！」

蔡東富表示，靖興里七十歲以上老人有二百多人，沈仲蘭與林錫鴻捐出市價五、六百萬元土地，義舉令人佩服，其兒孫「有樣看樣」出錢出力辦重陽敬老活動。

沈清界說，父親的養生之道是生活規律、樂觀、不與人爭，年輕時抽菸四十幾歲因胃下垂戒菸，後來改早、午小酌一碗米酒，六十歲後戒酒改喝茶，到現在仍愛喝茶，三餐最愛吃焢肉。