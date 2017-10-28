〈中部〉花博募2萬志工 目前僅6千登記

2017-10-28

年底啟動個人報名

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博徵召二萬名志工，市議員江肇國昨說，三個月僅六千多位完成登記，憂心志工招募「開天窗」；議員曾朝榮則建議規劃志工獎勵制度。社會局長呂建德則說，現為團體報名階段，年底啟動個人報名，預計明年二月可達招募目標。

議員建議規劃獎勵制度

江肇國在議會指出，台中明年舉辦花博，估計需要二萬三千多位志工，自七月開放報名。但據市府調查，現只有一萬三千名表示有意願報名，到現在僅有六千多位完成報名登記，僅占需求總數的四分之一，離目標值仍遠。

江肇國又說，依台北花博經驗，實際服勤志工數約報名數的五成五。換句話說，台中花博得有四萬名志工報名，才不致「開天窗」，他呼籲市府考量交通、食宿需求，讓更多市民樂意共襄盛舉，並鼓勵服勤時數較多的中高齡長者站出來擔任志工。

社會局︰預計明年2月可達標

呂建德指出，志工來源廣泛，目前共有一萬多名志工報名參加花博，其中完成登錄者約六千二百多人，其他陸續辦理中。近期正招募慈濟與同濟會五千五百人，通過後即可登錄。個人報名部分今年底啟動，預計明年二月可達到志工招募目標。

呂建德指出，花博志工的報名方式分為團隊和個人報名兩種，志工資源將是花博活動後的重要城市資產，市府將透過建立志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，並搭配完善的培訓人力系統，達到兼具質與量的志工資源，歡迎市民共同參與台中的驕傲。

此外，曾朝榮建議，應該推出志工資源整合平台，規劃志工獎勵制度，讓服務達二千小時以上的志工可獲得表揚。另外也建議將志工服務的感人事蹟編成書冊加以出版，使志工有學習成長的榜樣與感動。對此，呂建德表示贊同，強調將進行評估與規劃執行。