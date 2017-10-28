〈中部〉裁罰台化10萬 地院判彰化縣府要還

2017-10-28

〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕台灣化學纖維股份有限公司前年因違反空氣污染防制法，被彰化縣環保局稽查裁罰十萬元，台化對彰化縣府提行政訴訟遭駁回，按著又提上訴，台中高等行政法院今年初發回地院更審，昨天彰化地院判決出爐，判決台化勝訴，縣府必須撤銷原處分，並給付台化原罰金十萬元。對此判決，彰化縣環保局表示，等收到判決書再決定是否上訴。

彰化縣環保局一○四年六月三日赴台化，稽查固定污染源鍋爐氣電共生程序「M二二」採用防治設備的排放管「PM○一」採樣進行粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物等檢測，測得廢氣處理量已超過法定容許差值，依違反空氣污染防制法開罰十萬元，台化不服提起訴願被駁回，再提行政訴訟，結果敗訴，台化上訴到台中高等行政法院，結果發回更審。

但昨天判決大逆轉，院方判台化勝訴。院方認為，環保局所指的排放氣量七六○三．五九N/min，但應該扣掉防制空污設備中為了脫硫而注入的氣體，其次燒煤會產生水氣，水氣也應該扣掉。所以整體的廢氣排放量，應是排放口的總煙氣量的算法應為，七六○三．五九N/min減煙煤中含有的水氣一一一九．二五N/min減額外加注的氣體九一．七三N/min，所得為六三九二．六一N/min，此即為廢氣的處理量，其值並未超過標準容許六七○一．二N/min。

環局︰收到判決書再決定是否上訴

法官強調，原處分顯有違誤，原告請求撤銷原處分，為有理由，應予准許。對此判決，環保局長江培根表示，環保局委託環境檢測機構，對台化燃煤鍋爐汽電共生程序M二二排放管道稽查檢測，經測查其廢氣處理量未符合許可規範操作範圍，才根據空氣污染防制法裁罰十萬元，如今判決逆轉，環保局等收到判決書後，再決定是否上訴。