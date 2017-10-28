〈中部〉遠東戲院列縣定古蹟 北斗萬人連署反對

2017-10-28

〔記者陳冠備／北斗報導〕彰化縣北斗鎮遠東戲院去年被彰化縣政府文化局列為縣定古蹟，不過此舉為北斗鎮公所及鎮代會所反對，所方日前進行「廉政民意問卷調查」，昨天公佈結果，顯示有四成五民眾反對，而公所民政課也進行「反對遠東戲院為古蹟連署書」，有一萬多名當地民眾署名反對。對此，文化局局長陳文彬表示，尊重調查意見，不過文化資產是受專家們嚴格的審議決定，不會輕易更改。

北斗鎮的遠東戲院成立於一九五六年，由北斗鎮公所出地，並結合數十位股東一同出資蓋建一棟佔地約四百坪的兩層樓磚造戲院，但隨著電影產業的沒落，早已停止營業二十年，目前建物內外破損不堪，地方民眾希望翻新，整建商場以帶動地方繁榮，但彰化縣文化局認為遠東戲院是南彰化地區僅存的戲院，內部留有放映機與電影相關文物，外觀具備五○年代台灣建築工藝研究的價值，在去年七月將其列為縣定古蹟。

七成六民眾贊成蓋幼兒園

北斗鎮公所為此提起行政訴訟，請求撤銷指定卻敗訴，上訴到最高行政法院之後發回台中高等行政法院更審。今年八月間，法官還下鄉實地會勘，建議所方要進行民意調查。北斗鎮公所民政課表示，八月期間委託里民辦公室進行「反對遠東戲院為古蹟連署書」調查，有近一萬五千名鎮民連署反對；政風室主任劉昌元說，十月配合公所施政滿意度調查，進行「遠東戲院列為古蹟」與「建立幼兒園」問卷民調，在三五○份有效問卷中，有四成五民眾反對，三成四贊成，兩成沒意見，另外有七成六民眾贊成蓋幼兒園。

反對遠東戲院為古蹟的顏姓民眾表示，遠東戲院成立有大半時間呈現荒廢，當地民眾已怨聲連連，根本沒有特殊感情，縣府指定古蹟，卻沒考量地方民情；北斗鎮長楊麗香表示，希望這項結果可供法官裁判參考，也希望縣府尊重民意，朝有利地方發展。

文化局長指文資決議不會改

針對鎮公所的反對意見，文化局長陳文彬指出，文化古蹟是人類共同資產，遠東戲院依據有形文化資產審議委員提議古蹟獲准，就已受文資法保護，不會輕易受民意或利益左右而更改。另外他也表示，為達到古蹟活化目的，未來進行遠東戲院歷史研究後會舉行公聽會規劃使用設計。不一定蓋商場就會促進繁榮，若是能凸顯在地風味，才會更有經濟力。