〈中部〉《新聞分析》翁章梁的起手式

2017-10-28

記者陳璟民／特稿

前嘉義縣社會局長、前行政院農委會副主委翁章梁，廿五日宣言投入下屆縣長選舉民進黨初選，與已表態參選的縣議長張明達、太保市長黃榮利，及尚未確陳意向但頻頻活動曝光的副縣長吳芳銘，爭勝之勢漸明，坊間共識「這局越來越精彩了」，其他黨派還無「喊聲的人」，暫不納討論。

翁章梁有數十年政治幕僚、十餘年政務官資經歷，欲從「麥克風手」邁向「百里侯」，當知政治人物「起手式」攸關信心、氣勢與集眾相挺的成效；據此回想他從表態辭官參選，受閣揆與國會議長肯定並在臉書貼出合照，及至學運戰友陪同在首都台北市宣布參加黨內初選，撐大此役格局高度，成媒體、網友話題，顯係有備而來。

簡析翁章梁參選宣言共十八個段落、一千八百五十四字，通篇「尊上攘內，穩底帶攻」，多次推崇立委陳明文與縣長張花冠政績卓著，也導出他長期跟隨著深耕基層、瞭解民情，足以傳承、接棒至再造黃金年代的意思。

他訴諸出身義竹在地情，回首投身社會運動、黨政歷練等來時路，標榜堅守民進黨價值「清廉、勤政、愛鄉土」，批判地方派系惡鬥、「馬政府」封殺嘉縣等，改變途徑是「政黨政治的道路」，傳達本身能上通中央的優勢，宣示帶領嘉縣轉型、老人安養等，沒對初選同志惡言，但段落裡隱約撩撥如有脫黨競選、重拾派系舊章，是不符時代價值、嘉縣需求。

各陣營必然接招出招，譬如張明達正籌辦參政說明會，而前天冒出「有人建議」翁、吳「會外賽」之說，引發相關人士隔空舌戰，四雄爭鋒最終結果牽動嘉義政壇勢力消長，好戲序幕初開，各界繼續看戲。