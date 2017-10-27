〈南部〉連10天掃黑肅毒 逮3治平對象

2017-10-27

〔記者王涵平／新營報導〕南市警方配合全國同步掃蕩專案，連續十天執行掃黑肅毒專案，逮獲三名掃黑治平對象，成果豐碩。

南市警察局表示，緝獲治平首惡蘇姓主嫌及共犯九人，蘇姓主嫌（二十五歲，組織犯罪、恐嚇取財、傷害等前科）仗其叔叔綽號「關中」的名氣，在原南縣溪北地區針對有女陪侍小吃部強索保護費、以暴力討債等方式犯罪，被害人如有不從，動輒持槍槍擊、砸店恐嚇、拘禁凌虐及棍棒毆打，嫌犯四處躲藏，時而承租套房暫居，時而北上投靠親友，遭查獲時起獲犯罪工具西瓜刀一支、打斷球棒四支、行動電話、支票、毒品吸食工具等證物。以組織犯罪、擄人勒贖、恐嚇取財及毒品等罪嫌送辦。

蘇姓主嫌與同夥暴力討債手法相當凶殘，曾有被害人因還不出重利款項，被蘇嫌從北部強押到台南山區凌虐毆打，打到球棒都斷掉，才將傷痕累累被害人放走，據調查，被害人如有不從，動輒遭蘇嫌等人槍擊、拘禁凌虐及棍棒毆打，從警方查扣到四支被打斷的球棒，可見被害人驚恐程度。

另緝獲集團首惡林姓嫌犯及共犯共五人，涉嫌藉放高利貸等重利方式做為該不良組合經濟來源，待被害人無力償還債務再以私刑拘禁等暴力催討債務，被害人迫於淫威敢怒不敢言，而任其需索無度，已知該集團不法獲利數十萬元。

此外，沈姓男子涉嫌藉放高利貸，誘使需錢孔急的被害人上鉤，等到無力償還暴增欠款，再行拘禁毆打遂行暴力討債，警方抽絲剝繭鎖定沈姓嫌犯發動搜索，順利緝獲沈嫌及其集團成員五人。

以上兩案均以組織犯罪、重利、恐嚇取財、妨害自由及傷害等移送法辦。

專案期間共查獲槍砲案四件四人，起獲改造槍枝四支、子彈卅一發，以及網路詐欺等案；緝獲各級毒品一百五十三．二一公克，藥頭十二人、藥腳六十八人到案。