〈南部〉落實創客 偏鄉學童到大學上課

2017-10-27

〔記者王涵平／鹽水報導〕偏鄉小校新嘉國小與南榮科技大學辦理創客課程，學童昨日首度到大學上課，專注聆聽教授上課，好奇發問，開啟多元思考學習興趣。

新嘉國小校長林良駿表示，「動手做、實境學」是學校課程特色，為了進一步落實，今年參與南榮科技大學「南瀛溪北創客教育策略聯盟」，協助新嘉國小發展創客教育課程。

一學期規劃四次創意設計課

這學期規劃四次創意設計課程，一、四、五年級實施「創意陶藝課程」、六年級「創意樂高機器人課程」，結合新嘉國小「金黃鼠耳蝠」特色課程，透過創意課程教學，激發學生不斷地創意思考，學習如何互助合作、與他人溝通及學習程式設計，並結合藝術美學，讓學生在創造發想的同時，也能涵養生活美學。

新嘉國小師生昨日首度跨校到南榮科大上課，可利用大學優質設備，還可與大學的教授互動，林良駿表示，小校常受限於場地設備和師資不足，小朋友動手創意課程，難度高且學習成效不彰。

南榮科大校長王俊惠也特地到課堂關心學童上課情形，強調為新嘉國小量身打造適合校本特色與孩子創造發想的課程。

學童第一次到大學上課，對於大學校園環境與教學設備都覺得很新奇，還頻提出問題，教授也鼓勵學童有更多發想，開啟更多元的思考與學習。

林良駿指出，新嘉國小是第一所「南瀛溪北創客教育策略聯盟」實際運作的學校，南榮科大創意設計系主任陳錫冠、教授林淑梅及機械系教授詹超合作，以大手攜小手的概念，運用南榮「創客基地」課程場域，為「南瀛溪北創客教育策略聯盟」跨出教學的首步。