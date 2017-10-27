〈南部〉延審民政局預算風波 議會爆衝突

2017-10-27

藍綠議員推擠 不到20分鐘散會

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨天開會審查明年度台南市地方總預算，主席谷暮．哈就因前一天主持會議時，未徵詢與會議員意見，逕自裁示延審民政局預算，引起在野黨議員強烈不滿。昨天下午一開議，在野黨議員就衝上主席台找谷暮理論，並與民進黨議員發生推擠衝突，最後民進黨議員邱莉莉以氣氛不佳，主動提議散會，不到廿分鐘就散會。

議員蔡育輝 提案整編案聲請釋憲

事後，國民黨議員蔡育輝表示將提案要求就整編案聲請大法官釋憲。

台南市議會前天審查民政局預算時，因里鄰調整案，議員不滿民政局作為，擔任主席的議員谷暮逕自裁示延審民政局預算，並宣布昨天先審查勞工局及社會局的預算，引起國民黨議員不滿，譴責主席包庇市府，並揚言將強力杯葛後續的預算審查。

昨天下午審預算，議會剛開始，國民黨議員蔡育輝、無黨籍議員陳朝來便氣沖沖衝向主席台找谷暮理論，民進黨多位議員則上前勸架，並護住谷暮。期間，蔡育輝與民進黨議員唐碧娥發生激烈推擠，陳朝來則憤而推倒主席座椅，現場一片混亂。

事後，蔡育輝等在野黨議員質疑，主席未經大家同意，逕自敲槌裁示延審民政局預算，不僅不中立，也不符議事規則。他強調，國民黨並非不審民政局預算，而是要求凍結里鄰整編預算。

谷暮表示，因大家對民政局預算有意見，造成預算無法審查，才會依過去政黨協商的共識裁示先審其他局處預算，民政局預算則延後。她反問，不然不審又不延後，又要清點人數，那大家覺得應該要怎麼辦？

議會預算審查 空轉一天

由於爭議未解，民進黨議員也自知理虧，市議員邱莉莉建議說：「今天氣氛不佳，民政局長陳宗彥對里鄰整編案又很有『Guts』，明天就先審民政局預算，並說明市政會議是如何通過整編案的。」隨後主動提議散會，經議員附議後，主席宣布散會，今天預算審查則又回到原點，先審民政局預算。議會預算審查也因此空轉一天。

台南市里鄰整編已於上個月獲市政會議通過，全市七百五十二里將整編為六百四十九里（其中增加十里、減少一百一十三里），而一萬四千七百卅鄰整編為九千六百六十鄰，市府估計一年可節省二億元，該案引起里長強烈反彈。民政局長陳宗彥多次強調，全案已經核定了，這是一個進步的政策，不是為了個人，是為了這城市的發展，這次沒改，以後就沒機會改了，未來會堅定來推動，不可能停止。