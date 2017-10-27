〈南部〉熱鬧重現 鳳山黃埔新村又成村

2017-10-27

「以住代護」計畫 有65戶入住

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局今年推出升級版「以住代護」計畫，左營建業新村及鳳山黃埔新村入選的民眾陸續動工，逐漸重拾過去熱鬧榮景。以黃埔新村為例，原眷村範圍大約有三百間眷舍，過去三年陸續代管開放民眾申請，現在已有六十五戶入住，達原本規模的五分之一以上，過去因舊住戶搬離而一度閒置空蕩的老眷村，如今又蔚然成村。

文化局表示，以住代護計畫讓眷村不僅是一個文化傳承場域，透過入住者參與修繕眷舍，讓文化資產不再是遙不可及的歷史文物，也體會到保存的不易與修復的艱辛。

工程車趕工修屋 漸見榮景

為了克服修復時的阻礙，前幾梯次住戶扮演諮詢或協助的角色，自然而然傳承眷村「互助」的生活方式；現階段的黃埔新村及建業新村以住代護全民修屋範圍很熱鬧，白天工程車輛忙進忙出加緊趕工，到了晚上則是新住戶能夠放鬆休息的家。

黃埔新村以住代護第三梯次的住戶林先生是一位甲種電匠，當初入住時不僅能夠自行牽線拉管，也協助隔壁鄰居安排家中管線，這次全民修屋計畫中，就有新住戶請林先生協助評估廠商報價是否合理，為鄰居省下不少多餘的花費。

高市文化局指出，建業新村及黃埔新村年初獲得約三．二億元補助，黃埔新村的改變有目共睹，相信左營建業新村未來也有如此榮景；而岡山空軍眷村方面，文化部今年也核定一千七百五十萬元經費活化醒村，文化局將依據陸海空三軍眷村各建築特色及規模，打造不同管理維護方式，希望擺脫過去老屋僅能經營咖啡廳及文創商店的形象，讓民間的創意有機會融入。