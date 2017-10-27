〈南部〉池上義賣米基金 助學子上公立大學

2017-10-27

今年更特例補助優異高中生

〔記者王秀亭／台東報導〕「池上特等米所得幫助在地清寒學生讀公立大學！」池上鄉公所、福原國小文教基金會鼓勵鄉內學子在地就學，讓考取公立大學的學生沒有貸款就學的壓力，將部分義賣特等米所得，及池上米標章收入做為助學金，鄉長張堯城說，多年來已幫助鄉內四位公立大學生，其中兩人已畢業，今年更特例補助成績優異的高中生，只盼鄉內優秀學生可以上學沒經濟上的煩惱。

張堯城表示，池上鄉多年來有學生跨區到關山鎮或台東市就讀國中的問題，為讓學生們可以就近求學，池上國中近年來加強學生課業成績外，也成功發展管弦樂團等，學生逐漸回流，池上鄉公所進一步鼓勵鄉內成績優異學生就讀公立大學，運用部分池上米註冊證明標章費用，做為助學金。

福原國小文教基金會則是將一年兩期池上特等米、冠軍米義賣做好事，義賣所得扣除獎金後的三成，同樣做為助學金。

已四位池上鄉學生受惠

張堯城指出，只要是鄉內國小、池上國中畢業，考取公立大學的清寒學生，持續四年補助學雜費，或每個月四千元的生活費，從九十七年開辦助學金，已有四位池上鄉學生受惠，其中兩人已順利從公立大學畢業，今年助學金補助對象再擴及公立高中學生，一名隔代教養家庭長的高中生因成績優異，經評估後，提供相關補助。

「不只助學金，還提供鄉內的寒暑假打工機會。」張堯城說，看見許多經濟弱勢家庭學生利用寒暑假打工賺取生活費，但鄉內打工機會少，不少人留在外地打工，與家人相處時間更少，鄉內米廠提供打工機會，讓學生寒暑假留在家裡，增加與家人相處時間。