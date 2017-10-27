〈南部〉〈墾丁四通〉營建署長會勘 各派人馬提訴求

2017-10-27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園正進行第四次通盤檢討（四通），內政部營建署長許文龍昨天南下勘查，當地各派抗議人馬齊聚，除了有反映「部落劃出恆春國家公園」，還有訴求「反對設置墾丁轉運站」，近百名警力團團保護許文龍，聽取各方意見後，許文龍強調，國家公園計畫委員希望透過現勘，對墾丁「四通」做出最佳方案。

墾丁社區發展協會 提五主張

疾呼「部落劃出國家公園」的墾丁社區發展協會總幹事王精誠、墾丁里長張昌益、恆春鎮長盧玉棟等提出五大主張，第一項就是希望聚落全數劃出國家公園，改劃歸「屏東縣縣定風景區」，因地制宜發展觀光。

其他四項主張，還包括反對墾管處把一般管制區細分為三種管制區、反對墾管處農業用地變更為鄉村建築用地課徵高額回饋金、要求省道台二十六線改道大灣路，讓墾丁大街合法經營、反對「小灣遊客中心」擴大營業項目。

反轉運站議員 認會造成交通壅塞

反對墾丁轉運站的的縣議員蔣月惠及恆春律師張怡等人，在現場拉起布條大聲呼籲「抗議墾丁轉運站、交通打結大壞蛋」、「要草皮、不要炒地皮」等標語，痛批屏縣府轉運站規劃只會造成更大的交通壅塞跟景觀破壞。

各派人馬陳情過程，「部落劃出恆春國家公園」議題引發不少正反意見，訴求「反對墾丁轉運站」的一方，認為部落劃出恐釀成生態全面失守，與墾丁里長張昌益爆發口角。

耆老︰可將無生態保育價值聚落劃出

對於各路人馬包圍陳情，恆春耆老分析，墾管處早年規劃「紙上談兵」，令居民的私有土地受衝擊，中央只要守住生態保護區、特別景觀區及周邊區域，將沒有生態保育價值的居民聚落劃出，才是公平正義展現；至於「墾丁轉運站」爭議，大灣遊憩區風景優美，或許可以考量蓋在既有柏油路面的公有停車場，或是把草地減損及景觀影響程度降到最低。

許文龍︰會以國家全民利益作考量

對於「部落劃出國家公園」及「反對墾丁轉運站」訴求，許文龍強調，國家公園本來就是保育為主、觀光為輔，專家們在保育及觀光平衡前提下，會以國家及全民利益作整體考量。

對於「墾丁轉運站」設置問題，屏縣府強調轉運站規劃經過修正，比原先規劃多出百分之五十的草地區域，硬體大多是原有舊建築活化，路面也廣設植草磚。