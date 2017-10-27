〈台北都會〉成功橋拓寬開工 柯：用20年再說

2017-10-27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為了改善內湖交通，北市府斥資一．七億元預算，將銜接內湖、南港的成功橋，從四線道拓寬為六線道，預計民國一○八年八月完工。市長柯文哲致詞，指成功橋民國六十年通車至今，配合港湖地區人口成長，加上進行中的東區門戶計畫，預估拓寬後，車流量將從每小時兩千三百輛增加為每小時兩千八百輛。

媒體詢問成功橋拓寬工程是否會讓原本的壅塞雪上加霜？柯文哲表示，看過交通維持計畫，仍可應付，至少可跟現在一樣，因整建過程中仍維持四線道。至於工程是否為了避開橋樑兩側房子，導致工程費暴增？柯說明，原計畫是拆掉重建，需要廿四億元，費用更高，現在是拓寬，未來再隨都市計畫做轉變，先用廿年再說。

新工處工務科長郭俊昇說，施工最大挑戰在於整建過程中還是必須維持四線通行，因此改採分段階段施工方式，讓工期從原本的一年拉長為一年八個月。另拓寬後將於橋面兩側以懸臂方式增設一．五公尺寬的人行道，保障行人用路權益。

柯文哲昨上午出席成功橋拓寬開工典禮，指銜接成功橋的平面道路為六線道，但過去四十年因南港與內湖人口增加很多，成功橋成交通瓶頸，顯然需拓寬。柯表示，一開始計畫是拆掉重蓋，但經費需要廿四億元，後來計畫先補強橋樑耐震，橋仍可續用。