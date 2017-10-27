〈台北都會〉北高再槓 悠遊卡控高捷違公平交易

2017-10-27

〔記者黃建豪、沈佩瑤、葛祐豪／綜合報導〕悠遊卡公司不接受斥資兩千萬元於高雄捷運設加值設備，導致悠遊卡無法刷進高雄輕軌，台北市長柯文哲昨隔空對交通部長賀陳旦喊話「你要不要幫忙？」擬參選高雄市長的立委劉世芳也加入戰局，批評北市府政治干預，未履行民國一○四年的商業協議；對此，悠遊卡公司強調劉所稱協議，並未達共識，公司董事長林向愷則加碼表示將發函高捷控「違反公平交易精神」。

柯文哲前天嗆不排除北捷禁用一卡通，但昨則稱賀陳旦當初強力主張一卡通於台北使用，他覺得「心存善念」才開放，如今一卡通採技術阻擋；「當年是賀陳旦主張，你要不要幫忙？」

高捷：悠遊卡沒照協議走

但劉世芳也開記者會公布一○四年多卡通溝通會上，指悠遊卡公司與高捷協議以金管會公布的發卡量分擔，悠遊卡未履行商業協議；此外，如悠遊卡在高捷使用率達廿％就應設加值機，如今達到使用率的悠遊卡公司卻黃牛。劉還批，悠遊卡公司董事長換人，就背信毀約，柯文哲顯狀況外。高捷則指，悠遊卡公司未依去年二月協議，簽訂加值機分攤比。

悠遊卡：多次溝通未達共識

對此，悠遊卡公司也公布與高捷於去年三月二十八日簽訂的「高雄捷運多卡通系統使用授權契約」，稱雙方多次溝通未達共識，因此契約明訂加值售票機分攤數額，於多卡通系統開通後， 視旅客實際加值需求、票卡使用率等情況另訂，盼高捷尊重契約的法律效力。

國民黨市議員秦慧珠昨於議會質詢痛批，柯文哲、前北捷董事長賀陳旦、前悠遊卡董事長戴季全是北市「吳三桂」，開放一卡通進北捷，王國材曾是一卡通董事長，靠派系力量才當交通部次長，至於賀陳旦則出賣北市，不願出面的態度相當可恥。

悠遊卡公司則指王國材身為交通部次長，不要因過去是一卡通董事長，就時時以一卡通業務為念；這不是小事，是很嚴肅的事，交通部不應放任高捷「以小綁大」，影響持卡人權益。悠遊卡董事長林向愷受訪說，已委託律師發函高捷控訴「違反公平交易精神」，擬由法律途徑找解決方案。