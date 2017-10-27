〈台北都會〉免費小提燈不環保 北市府：逐年減發

2017-10-27

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕北市府每年元宵節發放免費生肖小提燈，使用一次就丟棄惹爭議。環保團體昨於市府大樓前開記者會，指二○○六年至去年近十一年來，市府發放一九七萬多盞小提燈，相關材料與廢棄物嚴重污染環境，呼籲停發；並認為一次性材料製造垃圾，也會扼殺親子共同手作燈籠的樂趣與創意。

對此，市長柯文哲立場堅定，受訪指應該還是會發，但會改環保材質。觀傳局表示，已推廣、鼓勵民眾手作小提燈，這也是未來推行的方向，將會逐年減少發放小提燈數量，待社會氛圍與國人接受，或許可能不發。

「不要免費燈籠行動」發起人吳怡蒨昨早偕同荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會、黑潮海洋文教基金會等數十人，帶著一群孩子手持DIY燈籠，高喊「不要免費」、「要永續環保」等口號，也向柯文哲喊話，柯主張禁用一次性餐具、倡導搭大眾運具，也能停發小提燈。

吳怡蒨九月提出「請不要再發送免費燈籠」i-Voting提案，一個月內獲得三千人附議、通過成案門檻，預計十二月十七日前進入初審。但日前觀傳局長簡余晏回應，小提燈能讓窮人的孩子開心，所以會繼續發。

吳怡蒨指，市府發放一九七萬多個小提燈、決算金額高達四五四二萬多元，但只用一次就丟掉的燈籠，無論是製作材料或電池，對環境都是負擔，即使想讓窮人孩子開心，也應有更環保、有趣方式。

荒野保護協會表示，免費燈籠造成許多「不拿白不拿」的觀念，等於「供給創造需求」，無論材質環保或可回收，一定會有污染，應從源頭減量。

柯：改用環保材料

柯文哲昨出席成功橋拓寬開工典禮前受訪時，被問到環團要求取消發放小提燈訴求。柯先是反問「為什麼不發？」現場記者答覆「因為（他們認為）這樣不環保」，柯說，「那我們就去改進用環保材料，應該還是會發，製造過程用比較環保的材料做就好」。記者最後問若i-Voting過關，是否會遵循民意？柯不以為然表示，這不用投就知道不會過，因為老百姓還是比較喜歡拿小提燈。