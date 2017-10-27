〈台北都會〉認定常用口語 「熊讚」文字商標被退件

2017-10-27

若玩偶取名「熊讚」 未侵權

〔記者黃建豪、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕世大運吉祥物熊讚挺過失業低潮，改任北市吉祥物，近日註冊「熊讚」兩字為商標卻被智慧財產局駁回。產發局主秘高振源坦言，熊讚共有三個商標，其中兩個圖案型的商標已取得商標註冊證，「熊讚」兩字的文字商標則被退件，因被認為是常用口語、流行語，近期將改以圖、文並茂方式重向智財局申請。但這也代表「熊讚」兩字並非北市府獨有，只要夜市、市面玩偶沒有使用熊讚圖樣，僅取名「熊讚」也不會有侵權問題。

從智財局資料顯示，台中一間電池公司，早於二○一四年就申請一個包含「熊讚」兩字的商標，類似於「XX熊讚」。北市府則於二○一六年六月取得熊讚圖樣商標註冊證，同年九月再申請「熊讚」字樣商標，但初審資料不全後，就算複審補件，也在今年四月被駁回。

智財局認為，北市府申請商標僅由單純文字「熊讚」構成，是台語「最好、最棒」諧音，而網路常見「熊讚鐵道旅行」、「熊讚九州」等，可見「熊讚」已是消費者普遍認識及使用的口語、流行語。

市府不改名 將加圖案再申請

市長柯文哲受訪坦言，熊讚兩個字申請困難，總不能講到熊讚都要收費，這樣會有問題，市府將會進一步處理。產發局則表示，堅持為熊讚註冊商標，不會改名，會加入圖案再次申請，並至智財局登門溝通，盡力取得商標。

熊讚仍持續趴趴走，因應北投溫泉博物館十月二十八日、二十九日要舉辦十九歲館慶，將現身為溫博館慶生，活動期間有十六組北投在地表演團隊、「溫博時光機」戶外展覽與「溫博繪星就是你」卅四件得獎繪畫作品展示。