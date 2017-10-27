〈台北都會〉北市「危老辦法」送市政會議 挨批規避議會監督

2017-10-27

市府昨早送議會 晚間轉彎

〔記者鍾泓良／台北報導〕中央今年五月公布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例），要地方政府今年底提因地制宜自治條例。台北市都發局長林洲民昨於市議會工務委員會報告，依母法提「台北土地使用分區管制規則自治條例」（簡稱土管自治條例）修正草案實施政策，但市府晚間大轉彎，可能透過台北市都市計畫委員會審議通過「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」（簡稱危老辦法）草案，再由市長柯文哲主持的市政會議通過、預計十二月實施，如此即無需經議會審查，被質疑規避議會監督！

洪健益：議會必定反彈 後果自負

「早上開會就徒勞無功了！」議會工務委員會召集人、民進黨議員洪健益表示，都發局早上才說要修法達共識，盼議員支持，下午馬上提別的作法，不尊重議會，議會必定會大反彈，若導致危老改建延宕，那後果自負！市府應說服議會，而非選自認順利的路走。民進黨市議員許淑華、何志偉則質疑百分之百同意門檻過高，北市府應降低。

「危老條例」規定，申請者需取得百分之百土地及建物所有權人同意。都發局昨早提草案，打算透過修正「土管自治條例」第九十五條之三，將第一及二種住宅建蔽率多放寬十％（意即山限區房屋將改建較為矮胖），第三、四種住宅區則不放寬，最高容積獎勵可達法定容積一．四倍（含三年內完成的時程獎勵）；預計十一月底送至議會審查。

但副市長林欽榮昨晚開會，決定除將上述修正草案送議會審議，也可透過都委會，因應不同使用分區特性研析建蔽率、建築物高度及高度比，制定全市性處理原則的「危老辦法」草案；意即經都委會、市政會議審議後，即可公告實施，僅需送至議會備查。「危老辦法」草案則包括實施作法及「危老重建計畫審查作業要點審查小組」編制。

都發局：還要法務局評估

此舉是否規避議會監督？都發局長林洲民昨上午會議後即搭機至韓國首爾，無法取得進一步回應。都發局副局長張剛維說，只是思考如何透過不同途徑達到同樣目的，而採取甚麼樣的途徑還需要跟法務局評估，並不是要規避議會監督。