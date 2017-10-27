〈台北都會〉新北吉祥物逾40隻 不如熊讚、石虎

2017-10-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」的可愛萌樣，在世大運成功打響知名度，相較之下，新北市缺乏具代表性的吉祥物。昨天市政總質詢時，有民進黨議員指各局處辦活動皆設計吉祥物，令人眼花撩亂，浪費公帑，議場擺出約四十隻公仔，要求各局處首長自行「認領」，市長朱立倫看了直呼：「有些連我都不認得！」

中市、北市國慶花車 票選前兩名

新北市議會民進黨團議員陳世榮、沈發惠、李倩萍、李余典、羅文崇等人質詢時指出，國慶日舉辦的六都國慶花車票選，台中市吉祥物石虎以四．九萬票獲第一名，台北市吉祥物熊讚則以三．三萬票獲第二名，新北市為全國人口最多縣市，僅獲得二七六四票，不是籌辦不用心，而是新北市沒有具代表性吉祥物。

李倩萍質疑，許多局處為了一次性活動設計吉祥物，毫無必要性，例如政風處打擊貪瀆，舉辦吉祥物票選，選出一隻蜜蜂「嗶啵」，被網友批評「醜爆了」，是上一個世紀的審美觀，究竟有無實質效果？

局處各自為政 辦活動就設計一隻

沈發惠指出，吉祥物是市府團隊對外的形象，有助於其他縣市的人認識新北市，凝聚認同感，二○一五年新北市參加全台吉祥物PK大賽，觀光旅遊局推出「小客」參賽，但「小客」卻沒有在市府提供的吉祥物名單內，凸顯各局處各自為政，每辦一次活動就設計吉祥物，做出沒有意義的東西，浪費公帑。

議員擺公仔 朱立倫：有些我都不認得

朱立倫說，很多吉祥物連他都不認得，也從來沒看過，各局處舉辦活動喜歡創意，設計造型寶寶、吉祥物、卡通人物等，無可厚非，但為了一次活動去創造，不一定能讓大家印象深刻而流傳下去。

缺代表性 市長允檢討、整合

朱立倫認為，效果較好的吉祥物分別是國際少年運動會的天燈寶寶及歡樂耶誕城的方頭熊，受民眾喜愛，能代表新北市意象。就城市行銷而言，需要有代表性的吉祥物，過去從中央到地方都推出太多吉祥物，未來會檢討和整合。

觀光旅遊局長陳國君補充，方頭熊本來是歡樂耶誕城的動畫人物，因民眾反應良好，在活動中把熊實體化；「小客」是一隻熊，取名源自「新北旅客」網站，常在社群媒體或活動場合與遊客互動。