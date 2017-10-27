〈北部〉李登輝租農場 養出台灣和牛? 房東：有聽說

2017-10-27

源興和牛傳生小牛

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前總統李登輝退休後發豪語「要養出台灣和牛」，還以三芝故居「源興居」命名為源興牛，並向花蓮新光兆豐農場租地、自聘專家育種，經過一年多最近傳出有小和牛誕生！但因事涉業務機密，李登輝基金會可說保密到家。兆豐農場陳泰明說，是有聽說生小牛，但詳細情況並不清楚。

兆豐農場：詳情不清楚

記者昨向兆豐農場請求代為與李登輝基金會飼育人員接洽，並表明入內採訪意願，若不願受訪，或可提供照片。兆豐農場場長陳泰明說，農場目前是租地房東，不過基金會租用的牛欄是獨立區域，也有自己的飼育員，兆豐農場的員工也無法進入相關區域；而現場飼養技術人員則表示不接受採訪。

飼育人員不接受採訪

李前總統去年到九月起由李登輝基金會出面，向兆豐農場租用閒置牛舍培育「台灣和牛」，引進陽明山擎天崗的黑牛，據陽明山農民表示，擎天崗黑牛是日治時代就開始放牧，種源日本種的短角黑牛，在兆豐成立育種學中心後，盼透過引進不同種源進行雜交，以培育出台灣和牛新種。

而前總統的養牛事業則直到今年一月李登輝親自到兆豐農場視察，事件才曝光；不過，李登輝據稱去年十月就曾到兆豐農場「視察」進度。

據《財訊》報導，李登輝的培育台灣和牛計畫逐漸成型，李擁有農經博士頭銜，高齡九十四歲了依然忙得不得了，養牛事業則由李登輝基金會秘書長王燕軍主導，從日本秘聘養牛專家前來指導，也籌備成立「源興居生物科技」、「御牛生物科技」二公司，最快希望三年內能培育出肉質佳、媲美日本和牛的台灣「源興和牛」。